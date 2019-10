Treibhausgas | Ursachen und Wirkung - 20 Jahre Berichterstattung

Ursprünglich sah das Kyoto-Protokoll vor, den CO2-Ausstoß bis 2012 um 5,2 Prozent unter das Niveau von 1990 zu drücken. Nach Bonn seien höchstens noch 1,8 Prozent CO2-Einsparungen zu erreichen, errechneten Umweltschützer. Um eine Klimakatastrophe zu verhindern, müsste nach Einschätzung von BUND-Klimaexperte Mittler in den weiteren Verpflichtungsperioden bis 2050 der derzeitige CO2-Ausstoß deshalb um 80 bis 90 Prozentzurückgefahren werden. Reduktionen in dieser Größenordnung werden seit vielen Jahren übereinstimmend von den führenden Klimaforscher gefordert.

Mittler regte an, das nationale Klimaschutzziel noch höher zu stecken. Die bisherigen Anstrengungen, bundesweit bis 2005 den CO2-Ausstoß um 25 Prozent zu reduzieren, hätten viel Dynamik in den internationalen Prozess gebracht. Mit dem Ziel, bis 2020 rund 40 Prozent Kohlendioxid einzusparen, könne die Bundesregierung auch im "Post-Bonn-Prozess" ein Beispiel geben.

Die bisherigen Kohlendioxid-Einsparungen Deutschlands beruhen nicht primär auf einer aktiven Klimaschutzpolitik, sondern insbesondere auf dem Zusammenbruch des ostdeutschen Industrie nach der Wiedervereinigung. Insbesondere der ständig wachsende Autoverkehr macht die angestrebte 25-Prozent-Reduktion bis 2005 vorraussichtlich unmöglich.

Die nationale Energiepolitik von Wirtschaftsminister Werner Müller, einem ehemaligen Manager des Energie- und Atomkonzerns Veba (heute E.ON), konterkariert nach Ansicht des BUND die Klimaschutzpolitik. Nachdem bereits durch die Vereinbarung zwischen Bundesregierung und Industrie der Ausbau der Kraftwärmekopplung (KWK) gestoppt werde, habe die Bundesregierung nun auch die Bedingungen für den Einsatz erneuerbarer Energien erheblich verschlechtert.

Der BUND fordert die Regierung auf, den Ausbau der KWK nicht zu blockieren und die Kürzungen bei der Förderung von Solar- und Biomasseanlagen sofort rückgängig zu machen. Statt dessen müsse ein langfristiges Konzept zum Ausbau erneuerbarer Energien vorgelegt werden.

Dr. Angelika Zahrnt, BUND-Bundesvorsitzende: "Die Bundesregierung hat sich bei den Klimaverhandlungen in Bonn in dieser Woche für das Kyoto-Protokoll eingesetzt, um Fortschritte beim internationalen Klimaschutz zu ermöglichen. Wenn Wirtschaftsminister Müller nun auf der nationalen Ebene die Förderung für erneuerbare Energien zusammenstreicht, passt das einfach nicht zusammen. So kann die Bundesregierung weder die Einsparziele beim Kohlendioxid erreichen noch ihre Glaubwürdigkeit in der Klimapolitik beweisen."

Von den Kürzungen im Bereich erneuerbarer Energien seien vor allem junge, innovative Betriebe betroffen, die sich auf Entwicklung und Installation regenerativer Energietechnik spezialisiert haben. Für Solarkollektoren gebe es nach den neuen Richtlinien beispielsweise nur noch 170 statt bisher maximal 325 Mark Zuschuss pro Quadratmeter. Insbesondere träfen die Kürzungen Anlagen, die mit Biogas oder Holz Strom und Wärme produzieren. Das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien in den nächsten zehn Jahren zu verdoppeln, wird nach Ansicht des BUND durch diese Einschnitte in Frage gestellt.

Zahrnt meint, die Bundesregierung dürfe sich jetzt nicht "auf der Hängematte des Kioto-Vertrages ausruhen". Die Reduktion der Treibhausgase um 40 Prozent bis zum Jahr 2020 müsse das Ziel sein.

Am 27-07-2001

Auch sollen sogenannte Brennstoffzellen gefördert werden. Das von der Bundesregierung vorgelegte Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz soll zum Jahreswechsel in Kraft treten. Mit der Neuregelung werden Anreize für Erhalt und Modernisierung bestehender Anlagen zur Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung geschaffen. Ziel ist es, die klimafreundliche Energieerzeugung in KWK-Anlagen zu sichern und auszubauen. Altanlagen sollen somit schneller außer Dienst gestellt werden.

Einen starken Emissionsanstieg gab es mit einem Plus von 7,3 Prozent in Finnland und 4,8 Prozent in Österreich. Ersten Analysen zufolge ist der Anstieg teilweise auf den kalten Winter, aber auch auf weniger Regen, der die Wasserkraftproduktion in beiden Ländern beschränkte, zurückzuführen. Sowohl Österreich als auch Finnland erhöhten folglich den Einsatz fossiler Brennstoffe für die Strom- und Wärmeproduktion . Irland, Spanien und Portugal sind nach der Bestandsaufnahme am weitesten vom EU-Ziel entfernt. Allein in Irland sind im Vergleich zum Referenzjahr 1990 die Emissionen um 31 Prozent gestiegen. Erlaubt wären 13 Prozent im Zeitraum 1990 bis 2008 - 2012.

In der Europäischen Union sind im zweiten Jahr in Folge die Treibhausgas-Emissionen gestiegen. Damit rückt die EU weiter von der Verpflichtung ab, die gesamten Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2008 - 2012 um acht Prozent gegenüber 1990 zu verringern, wie aus der jüngsten Bestandsaufnahme der Europäischen Umweltagentur EEA hervorgeht. Die Emissionen der Treibhausgase, die für den weltweiten Klimawandel verantwortlich gemacht werden, lagen im Jahr 2001 Schätzungen zufolge um einen Prozent höher als im Jahr zuvor. Laut ersten Erhebungen soll dafür der kältere Winter in den meisten EU-Staaten, der den Brennstoffverbrauch erhöhte, verantwortlich sein. Hinzu kämen höhere Emissionen im Transportwesen und der größere Verbrauch fossiler Brennstoffe in der Strom- und Wärmeproduktion.

Am 21. Januar 2004 legt "Polarstern", Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (AWI), in Kapstadt ab, um den dritten Abschnitt der 21. Antarktis-Expedition zu beginnen. 49 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus neun Nationen sind an Bord, um zu untersuchen, wie sich eine Düngung des Südozeans auf den Kohlenstoffaustausch zwischen Wasseroberfläche und Luft auswirkt. Kohlenstoff in der Form von Kohlendioxid spielt als Treibhausgas eine große Rolle bei der globalen Klimaerwärmung.

Schon im Jahr 2000 konnten Wissenschaftler an Bord von "Polarstern" zeigen, dass die Düngung mit Eisensulfat im Südozean eine Planktonblüte (Algenblüte) hervorruft. Beim Wachstum des pflanzlichen Planktons wird Kohlendioxid verbraucht, das im Wasser gelöst ist. Das dadurch entstandene Defizit an Kohlendioxid in den oberen Wasserschichten wird durch Aufnahme aus der Luft wieder ausgeglichen. An diesem Punkt wird das Experiment für die globale Klimaforschung interessant. Die Frage ist, ob das Treibhausgas Kohlendioxid, das aus der Luft in den Ozean transportiert wurde, auch im Ozean verbleibt. Zuvor war "Polarstern" nicht lange genug vor Ort, um zu beobachten, was weiter passiert. Das ist diesmal anders:

"Zehn Wochen müssten genügen, um zu beobachten, was mit den Algen und dem von ihnen aufgenommenen Kohlenstoff weiter geschieht. Werden sie von Tieren gefressen, dann werden sie biologisch zersetzt und der größte Teil des Kohlenstoffs gelangt über Atmung und Ausscheidung wieder in die Luft", sagt Fahrtleiter Prof. Dr. Victor Smetacek vom AWI. "Wenn sie nach der Blüte absterben und nach unten sinken, dann ist auch der Kohlenstoff dauerhaft der Atmosphäre entzogen."

Das Experiment wird im offenen Ozean bei etwa 50 Grad südlicher Breite durchgeführt. Ein geeigneter stabiler Wasserwirbel wird zurzeit im AWI anhand von Satellitenaufnahmen der Ozeanoberfläche ausgesucht. "Polarstern" wird in der Mitte dieses etwa 100 Kilometer breiten Wirbels auf etwa 150 bis 200 Quadratkilometern Eisensulfatlösung ausbringen. Mit Hilfe eines Laser-Messsystems (LIDAR) werden Wissenschaftler vom Helikopter aus das großflächige Algenwachstum beobachten. Sie werden die Wechselwirkungen zwischen Algen, Bakterien und verschiedenen Tierchen im gedüngten Fleck verfolgen.

Die Daten liefern auch wichtige Einblicke in die Lebenswelt des Planktons, das den Anfang der Nahrungskette im Meer darstellt. Die Wege des Kohlenstoffs, der ein wichtiger Bestandteil des Lebens auf der Erde ist, werden am AWI in interdisziplinären Projektgruppen erforscht.

"Polarstern" beendet diesen Fahrtabschnitt am 25. März in Kapstadt. Danach geht es für sechs Wochen ins antarktische Lazarewmeer, um zu untersuchen, wie die ökologisch bedeutendste Tierart der Antarktis - der antarktische Krill - den Winter überlebt. Erst am 2. Juni 2004 kommt "Polarstern" wieder nach Bremerhaven.

Am 16-01-2004