Erderwärmung - Folgen und Ursachen | 20 Jahren Aufklärung

Für viele Wasserlebewesen ist die Wahl des Lebensraumes stark an die Temperatur gebunden. Deshalb reagieren sie sehr empfindlich auf wechselnde Klimabedingungen. Der Klimawandel könnte herrschende Verbreitungsmuster stören und fundamentale Ökosystemprozesse verändern. Das Resultat wären weit greifende ökologische Veränderungen.

Kaltwasserfische wie die Forelle und der Lachs müssten für gleichbleibende äußere Lebensbedingungen weiter in den Norden ziehen. Eine Erhöhung der Oberflächentemperatur um vier Grad Celsius bedeute eine Nordwärtsbewegung von 640 Kilometern. Durch den Temperaturanstieg wachsen mehr Algen und reduzieren den Anteil an gelöstem Sauerstoff im Wasser. Ein weiterer Punkt sei, dass in den kommenden 100 Jahren heute noch schneebedeckte Gebiete abschmelzten.

Das Pew Center wurde 1998 gegründet und ist seither bemüht, die Umweltbedingungen zu verbessern. Es arbeitet mit Unternehmen zusammen, um eine marktorientierte Lösung für die Reduktion von Treibhausgasen zu entwickeln. Das Center erstellt immer wieder Studien, um die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren.

Am 14-02-2002

Unter den bedrohten Tieren befinden sich Spezies wie der sibirische Tiger, das schwarze Nashorn aber auch Tiere, die weniger bekannt sind wie der philippinische Adler und der asiatische Amur-Leopard. Der UN-Report stützt sich auf Aufzeichnungen der vergangenen 30 Jahre. Nach Berichten soll die Zerstörung des Lebensraumes in diesem Zeitraum mit gleichbleibender Intensität fortgeschritten sein. Insbesondere die Ausbreitung der menschlichen Siedlungen in Regenwälder , Feuchtbiotope und andere Wildnis-Gebiete sowie die Folgen von Industrialisierung haben dramatische Auswirkungen auf das Leben der Tiere und Pflanzen. Nach Ansicht der UNEP hätten einige der Probleme einfach gelöst werden können, wenn die Regierungen Verträge und Konventionen des Umweltgipfel in Rio de Janeiro 1992 umgesetzt worden wären.

Greenpeace fordert Esso auf, in erneuerbare Energien zu investieren und so Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen. Auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg müssten Politiker im August dafür sorgen, dass künftig Großkonzerne länderübergreifend für ihre Umweltverbrechen zur Verantwortung gezogen werden können. Greenpeace-Kampagnen gegen die Konzernpolitik von Esso laufen zur Zeit weltweit.

"Es ist ein Skandal, wie sich ESSO gegen den Klimaschutz sperrt. Deswegen verleihen wir ESSO das Prädikat 'besonders verantwortungslos'", sagt Jörg Feddern, Ölexperte von Greenpeace. ESSO erwirtschaftet über 90 Prozent seiner Gewinne durch den Verkauf fossiler Energien wie Öl und Gas. Dadurch ist der Konzern wesentlich am bedrohlichen Klimawandel beteiligt. Greenpeace wirft ESSO zudem vor, systematisch alle internationalen Anstrengungen, die Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen, zu untergraben. So trage der Konzern durch seine Lobbyarbeit maßgeblich dazu bei, dass sich US-Präsident George W. Bush bis heute weigert, das internationale Klimaschutzabkommen, das Kyoto-Protokoll, zu ratifizieren. "Es ist an der Zeit, dass globale Konzerne wie ESSO endlich auch globale Verantwortung übernehmen. Gewinnmaximierung darf nicht auf Kosten von Mensch und Natur gehen," sagt Feddern.

"Testurteil: Besonders verantwortungslos". Das stand auf überdimensionalen Urkunden, die Greenpeace-Aktivisten am Samstag in 18 Städten vor ESSO-Tankstellen präsentierten. Unter anderem in Aachen, Augsburg, Bremerhaven und Dresden demonstrierten Greenpeace-Mitglieder gegen ESSO und seine umweltzerstörende Geschäftspolitik. Die Aktivisten verteilen Flugblätter, informieren Passanten und sammeln Unterschriften von Menschen, die mehr Verantwortung von ESSO für den Umweltschutz fordern.

Reispflanzen, die höhere Erträge bringen, scheiden auch weniger Methan in die Umwelt aus. Zu diesem Ergebnis sind Wissenschaftler der niederländischen Wageningen Universität und dem Fraunhofer Institut bei Versuchen am internationalen Rice Research Institute auf den Philippinen gekommen. Die Forscher wollen mit diesem Wissen eine Optimierung des Reisanbaus erreichen. Das berichtet das Wissenschaftsmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences. Bei Experimenten im Gewächshaus konnten die Wissenschaftler feststellen, dass die Pflanzen, die Kohlenstoff kanalisieren und zur Bildung von Blüten nutzen, weniger Treibhausgase in die Luft setzen.

Der wichtigste Faktor sei dabei die Bildung von Ähren, die sich von der Blüte bis hin zum Korn entwickeln. Mit diesem Wissen könnten nach Ansicht von Ronald Sass, Forscher an der Reis-Universität in Houston und Ralph Cicerone von der Universität in Irving/Kalifornien neue Reispflanzen gezüchtet werden, die höhere Produktivität und eine geringere Treibhausgas-Produktion aufweisen. Die großen Probleme seien eine Verringerung der Ähren durch die globale Erwärmung.

Reisfelder sind neben Großtierfarmen die wichtigsten Produzenten von Methan. Methan ist neben dem CO2 das zweit wichtigste Treibhausgas und zu 20 Prozent für die globale Erwärmung mitverantwortlich. Zehn Prozent der globalen Methanproduktion stammt aus der Reisproduktion. Reis ist aber für die Hälfte der Erdbevölkerung das wichtigste Grundnahrungsmittel. Die Ausbeute eines Reisfeldes variiere sehr stark: Manche Felder liefertn bis zu acht Tonnen Reis pro Hektar, andere nur drei. Andere Forscher wie etwa Robin Matthews von der britischen Cranfield Universität stehen der ganzen Sache aber sehr kritisch gegenüber, berichtet BBC-online. Die Experimente im Glashaus wären zwar aufschlußreich, eine Umsetzung in der reellen Welt sei aber kaum möglich, da die Situation unter freiem Himmel viel komplexer ist. Es gebe noch eine Vielzahl anderer Faktoren,die beim Reisanbau zu beachten sind

Am 20-08-2002