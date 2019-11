Greenpeace Klimawandel Forderungen - 20 Jahre Einsatz und wenig Erfolge

Die G8-Staaten wollen ihr 'Aktionsprogramm für Wälder', das sie 1998 ins Leben gerufen haben, auf ihrem Treffen vom 26.-28. Juni in Kananaskis/Kanada beenden, obwohl die Abholzung der Urwälder dramatisch fortschreitet. Das Aktionsprogramm hatte zum Ziel, den Import von Holz aus nicht nachhaltiger, illegaler Abholzung einzudämmen. "Gerade die G8-Staaten sind verantwortlich für die Zerstörung der Urwälder, da sie die größten Mengen an Urwaldholz verarbeiten", sagt Greenpeace-Waldexpertin Sandra Pfotenhauer. "Bundeskanzler Schröder und die anderen G8-Staatschefs müssen bis 2010 den Trend des Urwald- und Artenverlustes umkehren. Der Import von Holz aus Urwaldzerstörung muss endlich gestoppt werden."

Fast jede Woche kommen in Nordenham Schiffe mit Urwaldholz aus Kamerun, Liberia oder dem Kongo an. Das Holz wird meist auf zerstörerische Weise eingeschlagen. Somit wird die Artenvielfalt der Urwälder unwiderbringlich vernichtet. Zu den wichtigsten deutschen Importeuren, die tropische Urwaldhölzer über den Hafen von Nordenham importieren, gehören Danzer/Interholco (Reutlingen), Wijma (Drensteinfurt bei Münster) und die Feldmeyer-Gruppe (Bremen). Das importierte Rundholz wird in Deutschland gesägt und beispielsweise an Türen-, Fenster- oder Parketthersteller weiter verkauft.

Im vergangenen April haben 184 Vertragsstaaten auf dem UN-Urwaldgipfel (CBD) in Den Haag ein "Arbeitsprogramm zum Schutz der Wälder" verabschiedet, ohne dessen Finanzierung zu klären. "Die Regierungen, allen voran die G8-Staaten, müssen beim Weltgipfel (Rio+10) im August in Johannesburg Geld auf den Tisch legen, um das UN-Waldarbeitsprogramm zu finanzieren", sagt Pfotenhauer. Für den Schutz der Urwälder sind nach Greenpeace-Schätzungen weltweit ca. 17 Milliarden Euro jährlich erforderlich.

Bereits 80 Prozent aller Urwälder sind zerstört. Zu den letzten sieben Urwaldregionen gehören die tropischen Regenwälder in West- und Zentralafrika, im Amazonas und in Südostasien, die Bergwälder in Chile sowie die nordischen Urwälder in Kanada, Nordeuropa und Sibirien.

Am 20-06-2002

Seit März 2001 finden regelmässig etwa alle zwei Wochen wieder Atommüll-Transporte von deutschen Atomkraftwerken in die beiden Plutoniumfabriken im französischen La Hague und im britischen Sellafield statt. Die Umweltverschmutzung, die von den Anlagen ausgeht, ist verheerend. In Sellafield fliessen tagtäglich 9 Millionen Liter radioaktive Abwässer ins Meer, in La Hague sind es 1,5 Millionen Liter.

Mit Demonstrationen, Strassentheater, einer Talk-Show-Parodie und anderen fantasievollen Aktionen wollen die Jugendlichen auf die permanente radioaktive Verseuchung der Meere und der Luft in der Umgebung der Anlagen hinweisen. Eine in 2001 durchgeführte Emnid-Umfrage im Auftrag von Greenpeace hat gezeigt, dass ein Grossteil der Bevölkerung gar nicht weiss, was sich hinter dem Begriff "Wiederaufarbeitung" verbirgt. Je mehr die Menschen über Wiederaufarbeitung wussten, desto kritischer waren sie ihr gegenüber eingestellt. Hier wollen die Jugendlichen ansetzen und selbst eine Umfrage durchführen - mit dem Ziel, mehr Menschen über die Gefahren der Wiederaufarbeitung zu informieren.

Rund 150 Jugendliche von Greenpeace demonstrierten am Sonnabend vor den Zentralen und Kundenzentren der vier grossen deutschen Energieversorgungsunternehmen E.ON, RWE, EnBW und HEW gegen die Wiederaufarbeitung von Atommüll und gegen Atommüll-Transporte ins Ausland. Die Demonstrationen finden zeitgleich in Essen, Hamburg, Karlsruhe und München statt. Greenpeace erwartet, dass in der kommenden Woche erneut Behälter mit hochradioaktivem Atommüll aus Deutschland in die Plutoniumfabriken Sellafield und La Hague exportiert werden.

Greenpeace wirft Esso vor, den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten George W. Bush mitfinanziert und die US-Regierung nach Bushs Wahl dazu bewegt zu haben, das Klimaschutz-Protokoll von Kyoto nicht zu unterzeichnen. Darüber hinaus zerstört der Konzern beispielsweise beim Bau einer Pipeline in Tschad / Kamerun wichtige Regenwälder, ausreichende Wasserschutzpläne fehlen. Aktivitäten von Esso vor der russischen Insel Sachalin bedrohen die letzten 100 Grauwale in dieser Region.

"Von solchen Versuchen uns mundtot zu machen, lassen wir uns nicht abschrecken," erklärt Brigitte Behrens, Geschäftsführerin von Greenpeace Deutschland. "Wir werden weiter friedlich gegen Esso protestieren. Außerdem werden wir in jeder richterlichen Auseinandersetzung deutlich machen, dass nicht wir, sondern Esso im Unrecht ist. Esso selbst scheut offenbar die Auseinandersetzung um seine Mitverantwortung am Klimawandel."

Auch in Deutschland hat Esso per Gericht eine einstweilige Verfügungen erwirkt. Greenpeace ist es bundesweit unter einer Strafandrohung von 250.000 Euro untersagt, zu Zwecken der Meinungskundgabe "das Gelände von Esso zu betreten, zu besteigen oder sich sonst darauf, darunter oder darin aufzuhalten." Diese einstweilige Verfügung hat Esso nach einer friedlichen Protestaktion von Greenpeace-Aktivisten an der europäischen Esso-Zentrale in Hamburg erwirkt. Greenpeace prüfe derzeit, ob und wie man juristisch gegen die einstweiligen Verfügungen vorgehen kann.

Der Ölkonzern Esso versucht die internationale Stopp-Esso-Kampagne von Greenpeace mit rechtlichen Mitteln zu verhindern. Dabei stützt sich der Ölmulti nach Meinung der Umweltschutzorganisation zum Teil auf seltsame Argumente. Vom 1. Juli an soll Greenpeace - Frankreich nicht mehr ein verfremdetes Esso-Logo verbreiten dürfen, in dem die beiden "s" im Firmennamen wie Dollar-Zeichen geformt sind. Begründung: Die Dollarzeichen seien mit dem Nazi-Emblem aus der SS-Zeit zu verwechseln. Außerdem fordert Esso von Greenpeace Frankreich nicht mehr den Ausdruck "StopEsso" zu verwenden, da so das Image des Konzerns geschädigt würde.

Greenpeace-Aktivisten haben heute morgen erneut gegen den Einbau von Tropenholz aus Mosambik im Hamburger Congress Centrum protestiert. Um gegen das Verlegen von 800 Quadratmetern Parkett aus nicht FSC-zertifiziertem Tropenholz im Foyer des Gebäudes vorzugehen, ketteten sich die Umweltschützer an die Parkettstapel und verhinderten so die Fortsetzung der Bauarbeiten. Mit dem Slogan "Hamburg tritt den Regenwald mit Füssen" fordern die Umweltschützer von Hamburgs Senat die Einhaltung des Beschlusses, nur noch FSC-zertifiziertes Tropenholz in städtischen Gebäuden zu verwenden. Letzte Woche hatte Greenpeace bereits gegen den geplanten Einbau des Mecrusse-Tropenholzes protestiert und im CCH symbolisch neun Quadratmeter heimisches FSC-Eichenparkett verlegt.

Greenpeace hatte während einer Recherche in Kamerun im Juli 2002 den Diebstahl der Firma Wijma zusammen mit der britischen Organisation "Forest Monitor" verfolgt und dokumentiert. In einem Umkreis von fünf Kilometern ausserhalb ihrer Gebietsgrenzen konnte Greenpeace der Firma illegalen Holzeinschlag nachweisen. Bereits vor zehn Jahren hat sich die Bundesregierung auf dem Umweltgipfel in Rio zum Erhalt der Artenvielfalt verpflichtet und zugesagt, Entwicklungsländer im Artenschutz zu unterstützen. Bis heute gibt es jedoch noch keine wirksamen Massnahmen, um die Urwaldzerstörung zu stoppen und den Handel mit illegal eingeschlagenem Holz zu unterbinden.

Gegen den illegalen Einschlag von Tropenholz in Kamerun protestieren am Dienstag 20 Greenpeace-Aktivisten vor der deutschen Niederlassung der holländischen Holzhandelsfirma Wijma in Drensteinfurt, Westfalen. Die Firma holzt auch ausserhalb ihres genehmigten Gebietes wertvolle Hoelzer wie Bongossi ab.Die Firma weite so ihr Einschlaggebiet ohne Erlaubnis aus. Dazu werden riesige Strassen in den Wald gebaut, um den Wald zu pluendern und das Holz gegen den Willen der Bevoelkerung wegzuschaffen. Durch den Strassenbau würden auch die Kakao- und Bananenplantagen der lokalen Bevoelkerung zerstört.

Ein vier Meter hohes Mahnmal errichten Greenpeace Aktivisten heute morgen vor dem Haupteingang des WestLB-Gebäudes in Düsseldorf. Damit beenden sie den zwei Wochen dauernden Protest der Greenpeace Kletterer an der Fassade der Bank. Das Mahnmal, auf dessen Metallsockel ein Stück maroder Pipeline liegt, weist auf die Urwaldzerstörung im Amazonas hin, die die WestLB mit ihrem Kredit für den Bau einer Öl-Pipeline in Ecuador zu verantworten hat. Auf einem sechs mal zwei Meter grossem Banner ist zu lesen: "'Erster Preis für WestLB: Ihr Partner in Sachen Urwaldzerstörung."

Dieser Ansicht schloss sich das Gericht weitestgehend an. In seiner Begründung wies das Oberlandesgericht darauf hin, dass Greenpeace als Organisation ohnehin keine Nachteile durch die Fusion zu befürchten habe. Insoweit sei die Erheblichkeitsschwelle nicht überschritten. Der Senat ließ es offen, ob die Fusion überhaupt klimarelevante Auswirkungen haben werde. Auch aus allgemeiner Verbrauchersicht habe nicht dargelegt werden können, dass es durch die Fusion zu einer Mehrbelastung der Verbraucher kommen werde. Gegen den Beschluss (Kart 25/02 (V)) können keine Rechtsmittel eingelegt werden.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace wird nicht am Verfahren zur Übernahme von Ruhrgas durch E.ON beteiligt. Der Kartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf wies am Mittwoch eine Beschwerde der Umweltschützer gegen die umstrittene Ministererlaubnis des Bundeswirtschaftsministeriums zurück.

„Je mehr die amerikanischen Ölvorkommen zur Neige gehen, desto mehr werden die US-Konzerne versuchen, Zugriff auf die Vorkommen in anderen Regionen der Welt zu bekommen", sagte Feddern. Ein Unternehmen wie Esso, das seit Jahren als einziges der großen Ölunternehmen jede ernsthafte Investition in erneuerbare Energien ablehne, sei nicht nur mitverantwortlich für die Klimaerwärmung , sondern auch für einen möglichen Krieg gegen den Irak.

Eine Sprecherin von Greenpeace sagte, die Umweltschützer hätten an 110 britischen Esso-Tankstellen die Benzinzufuhr gestoppt. Dabei sei es zu 40 Festnahmen gekommen. Esso sprach von 50 Tankstellen. Des Weiteren versperrten die Aktivisten den Eingang der britischen Esso- Zentrale in dem südenglischen Ort Leatherhead. Am Mittag beendete die britische Polizei die Blockade und nahm noch einmal mindestens 24 der Protestanten fest.

Gegen den Import von Holz, für das afrikanischer Urwald zerstört wurde, protestieren am Montag etwa 30 Greenpeace-Aktivisten auf dem Gelände des Midgard-Hafens im niedersächsischen Nordenham. Mit schwarzen Kreuzen und weisser Farbe haben sie den größten deutschen Umschlagplatz für afrikanische Rundhölzer als Urwaldfriedhof gekennzeichnet. Aus der Luft ist zu lesen: "Africa crime - Urwaldfriedhof Midgard-Hafen". Ein Aktivist in einem drei Meter großen Baumkostüm fordert: "Rettet die Urwälder". Anlass der Aktion ist die heutige Beratung des UN-Sicherheitsrates in New York über den Bürgerkrieg im westafrikanischen Liberia. Midgard importiert regelmäßig Holz von Firmen in Liberia, die nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) in illegalen Waffenhandel verwickelt sind.

"Solange Liberia Holz verkaufen darf, wird es Waffen einkaufen", sagt Sandra Pfotenhauer, Waldexpertin von Greenpeace. "Außenminister Joschka Fischer muss sich deshalb heute im UN-Sicherheitsrat dafür stark machen, dass Liberia kein Holz mehr exportieren darf", fordert Sandra Pfotenhauer. Obwohl die UN in einem Bericht 2001 die Rolle des Holzexports als Motor der Bürgerkriege erkannt haben, steht ein Holzhandels-Embargo gegen Liberia nicht auf der Tagesordnung.

Liberia gilt als Drahtzieher hinter den Bürgerkriegen angrenzender Länder - der Handel mit Urwaldholz liefert das Geld dafür. Die Vereinten Nationen haben bereits 1992 ein Waffenembargo gegen Liberia erlassen. Doch der liberianische Präsident Charles Taylor schafft unter Missachtung dieses UN-Embargos immer mehr Waffen ins Land. Mit diesen Waffen versorgt Taylor Rebellen in den benachbarten Ländern Sierra Leone und Elfenbeinküste und seine eigene Armee, die Rebellen in Liberia bekämpft.

Das im Midgard-Hafen lagernde Holz wird zum Teil im angrenzenden Sägewerk Blexen weiter verarbeitet, vor allem aber an die Importeure Fritz Offermann (Preussisch-Oldendorf bei Minden, NRW), Wagner (Bad Essen, Niedersachsen) und Texwood (Minden, NRW) geliefert, die das Holz in ihren eigenen Sägewerken verarbeiten. Fast der gesamte deutsche Import afrikanischer Rundhölzer wird in Nordenham entladen - im Jahr 2002 rund 110.000 Kubikmeter. 13 Prozent der importierten Rundhölzer stammen aus Liberia. Das afrikanische Urwaldholz wird vor allem für Türen, Parkett und Möbel sowie im Wasser- und Brückenbau verwendet.

"Wer Holz aus Liberia einkauft, hat ein Stück Urwald auf dem Gewissen und unterstützt blutige Bürgerkriege in Afrika", sagt Sandra Pfotenhauer. Greenpeace fordert deutsche Importeure auf, kein Holz von Firmen zu importieren, die mit Waffenhandel in Verbindung stehen. Ebenso sollen sie kein Holz einkaufen, für das Urwälder zerstört wurden. Importeure von Holz aus Urwaldregionen sollten auf unabhängig zertifiziertes Öko-Holz nach den Kriterien des FSC (Forest Stewardship Council) umsteigen. Leider gibt es auf dem afrikanischen Kontinent noch keinen Waldbetrieb, der nach diesen umweltschonenden Methoden wirtschaftet.

Am 05-05-2003