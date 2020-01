Irak Dokumentation I

An den Tag brachte diesen Coup das Kölner Zollkriminalamt (ZKA), neben Bundesnachrichtendienst (BND), Bundesverfassungsschutz (BfV) und Militärischem Abschirmdienst (MAD) faktisch der vierte Geheimdienst der Bundesrepublik. Die Agenten des ZKA haben die Bemühungen des Irak, gerade im hochtechnisierten Deutschland an sogenannte Dual-Use-Güter zur Herstellung von ABC-Waffen zu kommen, schon lange im Blickfeld.

Bei Dual-Use-Materialien handelt es sich um Geräte aus der zivilen Fabrikation - Fräsen, Pressen, Vakuummaschinen, computergesteuerte Werkzeuge - die nach kleinen Umbauten auch militärisch genutzt werden können. So entpuppte sich die Ausfuhr von schlichten Transformatoren und Steckern als gesetzwidriger Export von Hochfrequenzschaltungen zur exakten Zündung von Sprengladungen.

Im jüngsten vertraulichen ZKA-"Lagebericht zum Irak-Embargo", der der Nachrichtenagentur ddp vorliegt, heißt es, trotz des weiter bestehenden Wirtschaftsembargos der Vereinten Nationen gegen den Irak seien dessen Beschaffungen zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen und Raketen "sprunghaft angestiegen". Das habe sich gerade auch seit dem vor vier Jahren von Bagdad erzwungenen Abzug der UN-Inspektoren gezeigt. Beispielsweise besorge sich Saddam tonnenweise Precursor-Chemikalien, Vorprodukte zur Herstellung chemischer Waffen, sowie Dual-Use-Anlagenteile und hochwertige Laborausrüstungen.

Nach Erkenntnissen des Zollkriminalamtes kooperiert der Irak ungeachtet der Embargobestimmungen "mit einer Vielzahl neuer Lieferanten in China, Indien, Russland, Syrien und Osteuropa". Irakische Ministerien träten dabei offen als Handelspartner auf. Weiter heißt es: "Dezentrale Beschaffungsstrukturen und viele voneinander unabhängig operierende Firmen sollen die Rüstungsprogramme unterstützen. Der Irak bedient sich dabei vornehmlich eigener Beschaffungsfirmen im Ausland, vor allem in Jordanien."

Die ZKA-Agenten verzeichnen zahlreiche Erfolge, so dass bereits mehrere "Übeltäter" den Strafverfolgungsbehörden überstellt werden konnten. Besonders spektakulär war der Fall zweier Deutscher, die bei mehreren deutschen Firmen Tiefbohrgeräte kauften und über Jordanien in den Irak lieferten. Mit den Spezialgeräten konnte durch Stahl gebohrt werden. Die Iraker verwendeten die Maschinen zur Herstellung von Kanonenrohren für 210-Millimeter-Geschütze. Das Waffensystem ist nach Einschätzung von Experten geeignet, chemische und biologische Projektile abzuschießen.

Der Irak arbeitet nach Informationen des Bundesnachrichtendienstes auch an einem neuen Atomprogramm. In einem geheimen Bericht offenbart der BND, dass der Irak im Nuklearbereich wieder den Stand vor dem Golfkrieg von 1990 erreichen kann. Auch sein "Bio-Toxin-Programm" führe Bagdad fort. Es baue eine "mobile B-Waffenkapazität" (biologische Waffen) auf.

Ein Export von Waffentechnologie in die USA, die künftig auch gegen Nicht-Atomwaffen-Staaten Atomwaffen einsetzen wollen, ist im Gegensatz zum Verkauf in den Irak erlaubt.

Am 25-03-2002

Nach amerikanischen Presseberichten will die US-Armee mit 250 000 Soldaten aufmarschieren. Wie hoch der britische Anteil an der Streitmacht sein wird, ist noch nicht bekannt.

Ein Angriff auf den Irak, der allgemein in der westlichen und arabischen Welt inzwischen abgelehnt wird, werde "mit Sicherheit nicht mehr in diesem Jahr" stattfinden, war nach dem Treffen von einem US-Geheimdienstmann zu erfahren.

Der dreitägige Gedankenaustausch zwischen dem früheren stellvertretenden Sicherheitsberater für Terrorabwehr im US-Präsidialamt, Wayne Downing, und den Kurdenführern Massud Barsani und Dschalal Talabani, habe offiziell nicht in Deutschland stattgefunden. Von Regierungsseite in Berlin hieß es lediglich, es habe Zwischenlandungen auf dem internationalen Luftdrehkreuz Bundesrepublik gegeben. Familiäre Gründe hätten eine Rolle gespielt. Hintergrund der strikten Geheimhaltung: Deutschland fürchtet die Rache Saddam Husseins, dem engste Verbindungen zum Terrornetzwerk von Osama Bin Laden nachgesagt werden.

Die Kurden im Nordirak und die Schiiten im Süden des Zweistromlandes, mit Hussein stark verfeindet, sollen die Angriffsrolle am Boden übernehmen. Washington könne wegen des "waffenstarrenden Irak" zuerst keinen Bodenangriff gegen Saddam wagen. Der US-Plan sehe weiter wie in Afghanistan aus. Es seien wochenlange Bombardements der US-Luftwaffe zur Unterstützung der aufständischen Kurden und Schiiten geplant. Erst danach sollen US-Elitetruppen eingreifen.

Bei einem Geheimtreffen in Deutschland haben US-Abgesandte und Vertreter der irakischen Oppositionskräfte konkrete Schritte gegen den irakischen Diktator Saddam Hussein aufeinander abgestimmt, so CIA-Kreise. Dabei sei ein Vorgehen gegen Hussein nach "afghanischem Muster" verabredet worden, erläuterte ein US-Experte.

kennen unsere Pflichten. Aber wir erheben unsere Stimme, wenn etwas falsch ist." Schröder versicherte erneut, unter seiner Führung werde es keine deutsche Beteiligung an einer Intervention im Irak geben. Ähnlich äußerte sich Verteidigungsminister Peter Struck (SPD). Es gebe "keinen Grund", an der Regierungsposition etwas zu ändern. Die PDS appellierte an die Bundesregierung, ihre Kontakte nach Washington zu nutzen, um einen möglichen Krieg zu verhindern.

Schröder hatte am Vortag die Bündnistreue Deutschlands im Kampf gegen den Terrorismus hervorgehoben und zugleich die offensichtliche Änderung in der politischen Zielsetzung der USA kritisiert. Mit Blick auf die von Bush zugesagten Konsultationen vor einem möglichen Angriff auf den Irak betonte der Kanzler, hier stelle sich die Frage, "wer mit wem" darüber reden müsse. CDU-Außenexperte Wolfgang Schäuble hielt Schröder vor, dessen offene Ablehnung eines Militärschlags gegen den Irak sei mit dem Anspruch auf Konsultationen nicht zu vereinbaren. Erneut wies der Kanzler am Donnerstag Vorwürfe zurück, sich mit seiner US-kritischen Haltung in die außenpolitische Isolation zu begeben. "Unsere Partner können sich auf uns verlassen, und wir

Im Streit um die Irak-Politik sollte die Bundesregierung nach Ansicht von Unions-Kanzlerkandidat Edmund Stoiber (CSU) ein klärendes Gespräch mit den USA suchen. Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) müsse endlich direkt mit US-Präsident George W. Bush sprechen, sagte Stoiber am Donnerstag in Berlin. Der CSU-Chef fügte hinzu: "Ich halte es für ein hohes Maß an Arroganz, wenn der deutsche Bundeskanzler nicht einmal bereit ist, darüber mit dem amerikanischen Präsidenten zu reden."

Der Streit über die deutsche Haltung im Irak-Konflikt geht weiter. Außenminister Joschka Fischer (Grüne) bekräftigte am Mittwochabend die Position der Bundesregierung. Die Risiken eines Krieges gegen den Irak seien "nicht vertretbar", sagte er im ARD-Fernsehen. Hier gehe es "um eine neue Ebene der Auseinandersetzung" und um die Frage, was aus der internationalen Koalition gegen den Terror werde. Zudem stelle sich die Frage der regionalen Stabilität im Nahen Osten im Falle eines Kriegs.

US-Präsident George W. Bush hatte am ersten Jahrestag des Anschlags auf das World Trade Center den Willen seiner Regierung zum weltweiten entschlossenen Kampf gegen den Terrorismus bekräftigt. Zum Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 sagte Bush am späten Mittwochabend (Ortszeit) in New York in seiner kurzen Ansprache an die Nation, dass die USA es "keinem Terroristen oder Tyrannen erlauben" werden, "die Zivilisation mit Massenvernichtungswaffen zu bedrohen".

Die USA stehen nach Ansicht Fischers in der Irak-Frage vor der riskantesten Entscheidung seit dem Vietnam-Krieg. Der für Donnerstag angekündigten Rede von US-Präsident George W. Bush vor der UN-Vollversammlung sehe er mit Spannung entgegen. "Sollten neue Fakten auftauchen, dann werden sie zu bewerten sein", sagte Fischer im ZDF.

Unions-Kanzlerkandidat Edmund Stoiber (CSU) warf Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) vor, eine Frage hochzuspielen, die niemand an Deutschland gestellt habe und niemand stellen werde. Hier handele es sich um ein "Täuschungsmanöver", um ein Thema in den Mittelpunkt zu rücken, "was keines ist". Wenn sich jeder so verhalten würde wie Schröder, würde dies Saddam Hussein freie Bahn geben "für alle Möglichkeiten, die er sucht". Dies sei "keine verantwortungsvolle Politik", betonte Stoiber.

Umweltminister Jürgen Trittin (Grüne) plädiert für eine juristische Lösung. "Saddam Hussein, der Zehntausende Kurden mit Giftgas umgebracht hat, gehört vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag", sagte er der Heidelberger "Rhein-Neckar-Zeitung". Der ungelöste israelisch-palästinensische Konflikt gefährde die Sicherheit Europas und damit auch der Bundesrepublik in extremer Weise. Eine friedliche Lösung dieses Konflikts "würde durch einen gewaltsamen Sturz von Saddam Hussein erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht".

Am 12-09-2002