Irak Dokumentation II

Am Montagmorgen besuchte Struck die deutschen ABC-Abwehrkräfte in Kuwait, die derzeit an einer Übung teilnehmen. Nach einem Gespräch mit dem kuwaitischen Verteidigungsminister Sheikh Jaber Al-Sabah sagte Struck am Montag in Kuwait-Stadt: "Die deutschen Soldaten sind hier, um die kuwaitische und amerikanische Bevölkerung gegen Angriffe von Terroristen - vor allem mit B- und C-Waffen - zu schützen."

Sein Amtskollege betonte, die Kuwaitis seien glücklich, dass die deutschen Soldaten in ihrem Land bleiben. Das Regime im Irak sei verantwortlich dafür, dass die Spannungen in der Region stiegen. Er sei sich sicher, dass Bagdad über nicht-konventionelle Waffen verfüge und auch bereit sei, diese gegen seine Nachbarn einzusetzen. Deswegen begrüße er die Präsenz der deutschen Soldaten. Zudem fürchte er auch terroristische Angriffe, die nicht vom Irak ausgehen könnten.

Bei seiner Ankunft in Kuwait hatte Struck am Sonntagabend erneut eine deutsche Beteiligung an einem möglichen Irak-Feldzug der USA abgelehnt. Die Bundesrepublik habe sich "aus politischen Gründen" entschieden, daran nicht teilzunehmen. Struck sagte weiter, er kenne keine Belege für eine Verbindung zwischen Saddam Hussein und Al-Qaida.

Zugleich schloss Struck einen Einsatz der in Kuwait stationierten deutschen ABC-Abwehrkräfte im Falle eines terroristischen Angriffs nicht aus. Die deutschen Truppen seien in dem Land, um den internationalen Terrorismus zu bekämpfen, fügte Struck hinzu. Wenn ein terroristischer Angriff komme, würden sie ihre Aufgabe wahrnehmen. Der Minister reagierte damit auf einen Aufruf des irakischen Diktators Saddam Hussein an das kuwaitische Volk, sich gegen ausländische Truppen aufzulehnen.

Ingesamt befinden sich sechs deutsche ABC-Spürpanzer vom Typ "Fuchs" und eine Besatzung von rund 60 Soldaten in dem Wüstengebiet. Der "Fuchs" dient der Aufspürung atomarer, biologischer und chemischer Kampfstoffe (ABC). Ihr Verbleib in Kuwait ist in Deutschland politisch umstritten, weil unklar ist, was mit ihnen im Falle eines Angriffs der USA auf den Irak passieren würde.

Kuwait ist die letzte Station der dreitägigen Reise des Ministers. Zuvor hatte er bereits den deutschen Seestreitkräften in den afrikanischen Ländern Dschibuti und Kenia einen Besuch abgestattet. Die Bundeswehreinheiten nehmen alle an der US-geführten Anti-Terror-Operation "Enduring Freedom" teil.

Am 16-12-2002

Die Deutsche Lebensbrücke e.V. helfe seit über 10 Jahren Menschen in Not, u.a. auch denen, die von Kampfhandlungen betroffen waren - vor allem im Balkan. "Wir wissen aus persönlicher Erfahrung direkt vor Ort, wie entsetzlich die Kriegsopfer leiden", so Mayer, "deshalb sehen wir mit großer Sorge diese Kriegvorbereitungen - zumal dadurch der internationale Terrorismus noch mehr Zulauf erhält.“

Die humanitäre Hilfsorganisation Deutsche Lebensbrücke e.V. startet auf ihrer Internet-Homepage eine Unterschriften-Aktion gegen den vom U.S.-Präsidenten Bush geplanten Angriff auf den Irak. Unter dem Motto "Nein zum Bush-Krieg" können sich alle, die gegen Krieg und für eine humane Weltordnung sind und daher einen Feldzug gegen den Irak ablehnen, in eine Anti-Kriegs-Liste eintragen - und dort auch ihren Standpunkt darlegen. Die Unterschriftenlisten werden in regelmäßigen Abständen an das Weiße Haus gesandt wie auch an den amerikanischen Kongress teilt die Orgaisation mit.

Laut taz vom 19.12.2002 An der Aufrüstung des Irak beteiligte internationale Konzerne: (Legende: A=Atomwaffenprogramm, B=Biologisches Waffenprogramm, C=Chemiewaffenprogramm, R=Raketenprogramm, K=Konventionelle Waffen, militärische Logistik, Zulieferungen an das irakische Verteidigungsministerium und Bau militärischer Anlagen)

USA: Honeywell (R, K), Spectra Physics (K), Semetex (R), TI Coating (A,K), Unisys (A, K), Sperry Corp. (R, K) , Tektronix (R, A), Rockwell (K), Leybold Vacuum Systems (A), Finnigan-MAT-US (A), Hewlett-Packard (A, R, K), Dupont (A), Eastman Kodak (R), American Type Culture Collection (B), Alcolac International (C), Consarc (A), Carl Zeiss - U.S (K), Cerberus (LTD) (A), Electronic Associates (R), International Computer Systems (A, R, K), Bechtel (K), EZ Logic Data Systems, Inc. (R), Canberra Industries Inc. (A), Axel Electronics Inc. (A)

Zusätzlich zu diesen 24 Firmen mit Stammsitz USA werden in dem irakischen Rüstungsbericht knapp 50 Tochterfirmen ausländischer Unternehmen aufgeführt, die ihre Rüstungskooperation mit dem Irak von den USA aus betrieben. Außerdem werden die Washingtoner Ministerien für Verteidigung, Energie, Handel und Landwirtschaft sowie die Atomwaffenlaboratorien Lawrence Livermore, Los Alamos und Sandia als Zulieferer für Iraks Rüstungsprogramme für A-, B- und C-Waffen sowie für Raketen benannt.

China: China Wanbao Engineering Company (A, C, K), Huawei Technologies Co. Ltd (K) China State Missile Company (R)

Frankreich: Commissariat a lEnergie Atomique (A), Sciaky (A), Thomson CSF (A, K), Aerospatiale and Matra Espace (R), Cerbag (A), Protec SA (C), Thales Group (A), Societé Général pour les Techniques Nouvelles (A)

Großbritannien: Euromac Ltd-Uk (A), C. Plath-Nuclear (A), Endshire Export Marketing (A), International Computer Systems (A, R, K), MEED International (A, C), Walter Somers Ltd. (R), International Computer Limited (A, K), Matrix Churchill Corp. (A), Ali Ashour Daghir (A), International Military Services (R) (im Besitz des britischen Verteidigungsministeriums), Sheffield Forgemasters (R), Technology Development Group (R), International Signal and Control (R), Terex Corporation (R), Inwako (A), TMG Engineering (K), XYY Options, Inc (A)

UdSSR/Russland: Soviet State Missile Co. (R), Niikhism (R), Mars Rotor (R), Livinvest (R), Russia Aviatin Trading House (K), Amsar Trading (K)

Weitere Länder:

Japan: Fanuc (A), Hammamatsu Photonics KK (A), NEC (A), Osaka (A), Waida (A) Niederlande: Melchemie B.V. (C), KBS Holland B.V. (C), Delft Instruments N.V. (K) Belgien: Boehler Edelstahl (A), NU Kraft Mercantile, Corporation (C), OIP Instrubel (K), Phillips Petroleum (C), Poudries Réunies Belge SA (R), Sebatra (A), Space Research Corp. (R) Spanien: Donabat (R), Treblam (C), Zayer (A) Schweden: ABB (A), Saab-Scania (R)

Deutschland: insgesamt 80 Firmen, darunter MBB, Daimler-Benz, MAN, Interatom, H&H Metalform, Degussa, Buderus, Carl Zeiss, Leitz, Mauserwerke, Refu Elektronik. Preussag, Karl Kolb und Pilot Plant, Leybold, Klöckner, Export Union, Ferrostaal, C. Plath-Nuclear, Gildemeister, Fritz Werner, Pressluft Franz GmbH, Werner Beaujean, Metallextraktion, Neue Magdeburger, Hochtief, Iveco Magirus, Siemens. (Die Liste der deutschen Firmen entstammt der taz vom 17.12. 2002)

Am 23-12-2002