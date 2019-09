Flüchtlinge Nachrichten Rückblende

Die USA haben mit Militärangriffen auf Afghanistan gedroht, da das Taliban-Regime den mutmaßlichen Drahtzieher der Terroranschläge in den Vereinigten Staaten, Osama Bin Laden, nicht ausliefern will.

Die Gesamtzahl der Asylbewerber wird in diesem Jahr voraussichtlich höher liegen als in 2000. Wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte, stieg die Zahl der Asylanträge im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 11,6 Prozent auf insgesamt 8.000. Von Januar bis einschließlich September seien damit 8.902 Anträge mehr gestellt worden als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dies entspreche einem Zuwachs von 16,1 Prozent. Im Vergleich zum August sank die Zahl der Antragsteller allerdings um 1.138 Personen (-12,5 Prozent).

Auch Rupert Neudeck von der Hilfsorganisation Cap Anamur wies erneut auf die prekäre Situation der Flüchtlinge im Norden Afghanistans hin. Innerhalb der nächsten dreißig Tage müssten dringend Hilfsgüter wie Lebensmittel, Decken und warme Bekleidung ins Land gebracht werden, um auf den Winter vorbereitet zu sein. Neudeck appellierte in der ARD an Außenminister Joschka Fischer, alles zu tun, um den Hilfsorganisationen ihre Arbeit über einen humanitären Korridor zu erleichtern. Vor allem bürokratische Hürden bei Einreise und Zoll behinderten die Arbeit der Helfer.

Darüber hinaus hat die Organisation bereits medizinische Hilfsgüter und chirurgische Einheiten in die Region gebracht. Helfer haben sich auf die medizinische Versorgung von bis zu 120.000 Menschen über einen Zeitraum von drei Monaten vorbereitet. Das DRK ist in Afghanistan mit rund 1.000 Mitarbeitern tätig.

An insgesamt 5.600 Familien in tschetschenischen und inguschetischen Flüchtlingslagern verteilt der Arbeiter-Samariter-Bund Kinder- und Babynahrung. Die Pakete enthalten vitamin- und mineralstoffreiche Nahrungsmittel und decken den Bedarf für die nächsten drei Wintermonate. In Tschetschenien erhalten Menschen die überlebenswichtige Unterstützung, die in zwei Flüchtlingscamps und privaten Flüchtlingsunterkünften in der Umgebung der ca. 50 km nördlich der Hauptstadt Grosny gelegenen Stadt Znamenskoje leben. In Inguschetien gehen die Hilfslieferungen in die Flüchtlingslager Yukon, Aki Yurt und Bard Yurd im Norden des Landes. Das Hilfsprojekt im Wert von rund 180.000 DM wird vom Auswärtigen Amt und aus ASB-Eigenmitteln finanziert.

Seit der Bombardierung Grosnys 1999 sind mehr als 350.000 Tschetschenen auf der Flucht. Rund 200.000 Menschen leben in tschetschenischen Flüchtlingslagern, etwa 150.000 Menschen sind ins benachbarte Inguschetien geflohen. In beiden Ländern ist die Situation für die Flüchtlinge katastrophal. In den tschetschenischen Flüchtlingslagern fehlt es an allem - Lebensmitteln, Bekleidung, Hygieneartikeln und Trinkwasser. Besonders betroffen von dieser Situation sind Kinder, Behinderte und ältere Personen. Auch das arme Land Inguschetien mit seinen 300.000 Einwohnern ist mit der Versorgung der Flüchtlinge völlig überfordert.

Der ASB ist seit mehreren Jahren in Inguschetien aktiv und engagiert sich insbesondere für die Versorgung und psychosoziale Betreuung von Kindern und kinderreichen Familien. Erstmals ist der ASB mit diesem Projekt auch in Tschetschenien aktiv, wo die Sicherheitslage für Hilfsorganisationen weiterhin schwierig ist. Aus diesem Grunde konzentriert sich der ASB zunächst auf die verhältnismäßig sichere Region um die Stadt Znamenskoje.

