CO2 Emission Auto - 20 Jahre dünne Luft?

Angesichts der zunehmenden Klimaerwärmung müsse die einsetzende ökologische Lenkungswirkung deutlich forciert werden. Die Ökosteuer müsse daher stetig und spürbar angehoben und Ausnahmeregelungen abgeschafft werden. Denn noch immer nehme der Verkehr insgesamt zu und mache damit erste Einspareffekte beim CO2-Ausstoß wieder zunichte. Der VCD wirft der Opposition vor, mit Blick auf die Bundestagswahlen den Effekt der Ökosteuer wider alle Vernunft zu leugnen.

Weder FDP noch CDU/CSU hätten plausible Alternativen vorzuweisen, wie trotz Abschaffung der Ökosteuer die notwendige Verringerung des CO2-Ausstoßes erreicht werden könnte.

Am 12-02-2002

Dr. Gerhard Timm, BUND-Bundesgeschäftsführer: "Das menschengemachte Klimachaos lässt sich nur stoppen, wenn die internationalen Abkommen zur Reduzierung der Treibhausgase weiter verschärft werden. In Johannesburg steht ein globaler Plan zum Ausbau der erneuerbaren Energien auf der Tagesordnung und in Deutschland polemisieren ausgerechnet am Tag der größten Überschwemmungen und erster Hochwasseropfer Unternehmensverbände gegen die staatliche Förderung von Wind- und Solarstrom. Zu einer ökologischen Energie- und Verkehrspolitik gibt es aber keine Alternative. Und das heißt sparsamere Autos, mehr Bahn- und weniger Straßenverkehr, den Energieverbrauch reduzieren und die Ökosteuer weiterführen."

Die Einführung des schwefelfreien Benzins und Diesels ist nach Ansicht des VCD ein gutes Beispiel für die positive Lenkungswirkung einer ökologisch ausgerichteten Finanzpolitik. Dieser erfreuliche Nebeneffekt der Ökosteuer-Gesetzgebung gehe einher mit einem fortgesetzten Rückgang des Treibstoffverbrauchs. So sinke der Spritverbrauch im Jahr 2002 voraussichtlich um gut zwei Prozent und entsprechend auch der Ausstoß des Treibhausgases CO2. Damit verstetige sich der positive Trend aus den beiden Vorjahren, in denen erstmals der Gesamtverbrauch von Kraftstoff gesunken war.

Gerd Lottsiepen, verkehrspolitischer Sprecher des VCD: "Nun muss niemand mehr teures Super Plus oder Optimax tanken, wenn er schwefelfrei fahren will. Schwefelfreier Sprit ist Voraussetzung für die optimale Funktion von Benzin-Direkteinspritzern und Ruß-Partikelfiltern bei Dieselfahrzeugen. Jetzt muss die Autoindustrie endlich durchstarten und viele Modelle mit diesen innovativen, umweltschonenden Techniken ausrüsten und auf den Markt bringen. Ausreden gelten nicht mehr.

Bereits kurz vor Jahresende ist an den meisten Tankstellen in Deutschland Diesel und Benzin schwefelfrei. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) begrüßt diese wichtige Verbesserung als Folge der Ökosteuer-Gesetzgebung. Danach dürfen Kraftstoffe ab dem 1. Januar 2003 nur noch geringste Mengen an Schwefel enthalten (10 mg/kg). Andernfalls werden sie mit einem Preisaufschlag von 1,5 Cent pro Liter belegt. Das wird dazu führen, dass Benzin und Diesel im neuen Jahr nur noch schwefelfrei fließen.

Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist derzeit eine Verfassungsbeschwerde anhängig, die von einem Vorstandsmitglied von "autofrei leben! e. V." "gegen den Straßenverkehr in seiner heutigen Form" erhoben wurde.

Problematisch sei auch, dass der Generalbundesanwalt Kay Nehm, Präsident des Veranstalters des Verkehrsgerichtstages und oberster Ankläger der Bundesrepublik Deutschland, mit dem ADAC in einem Boot sitze. Dazu meint das Vorstandsmitglied von "autofrei leben! e. V.", Schmidt: "Der ADAC ist kein Kleingärtnerverein. Er vertritt eine Klientel, die jährlich mit mehreren hunderttausend Körperverletzungen und tausenden Toten in unmittelbarem Zusammenhang steht. Das hat eine politische Dimension."

Die Verkehrsverbände "autofrei leben! e. V." und "Umkehr e. V." wenden sich gegen "offensichtliche Verstrickungen" zwischen "höchsten Justizkreisen und dem automobilen Wirtschaftskomplex". Der Deutsche Verkehrsgerichtstag, der stolz darauf sei, nicht selten in Gerichtsurteilen zitiert zu werden, "wäre ohne Unterstützung durch Sponsoren nicht oder so nicht möglich", zitieren die Organisationen Generalbundesanwalt Kay Nehm, der auch Präsident des Veranstalters des Verkehrsgerichtstages ist. Dessen Dank für die "großzügige Hilfe" sei speziell an den ADAC gegangen und an den AutomobilClub Europa, die Versicherungswirtschaft sowie den DAV, in dessen Verkehrsabteilung der Gau-Syndikus des ADAC-Saarland, Hans-Jürgen Gebhardt, Präsident ist und von der man im internet mit nur einen Mausklick zum Verband der Automobilindustrie gelange. Der Verkehrsgerichtstag müsse sich vom ADAC abgrenzen, um seine Unabhängigkeit unter Beweis zu stellen, fordern die beiden Verbände.

Laut Regierungsbericht fuhren die Fahrzeuge auf dem Straßennetz der Bundesrepublik im Jahr 2001 insgesamt rund 620,3 Milliarden Kilometer. Das waren 0,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Davon trugen die Autobahnen mit rund 207,4 Milliarden Kilometer einen Anteil von einem Drittel (33,4 Prozent) der so genannten Gesamtfahrleistung; sie verzeichneten damit einen Anstieg um 2,0 Prozent. Die Bundesstraßen wurden außerorts unverändert mit rund 108,2 Milliarden gefahrenen Kilometern genutzt; das entspricht einem Anteil von 17,5 Prozent der Gesamtfahrleistung in 2001.

Die Zahl der Autos in Deutschland steigt weiter. Dies geht aus dem Straßenbaubericht 2002 der Bundesregierung hervor, über den am Donnerstag der Bundestag in Berlin beriet. Danach waren Anfang vergangenen Jahres in der Bundesrepublik rund 53,3 Millionen Kraftfahrzeuge und damit 0,8 Prozent mehr als zu Beginn des Jahres 2001 zugelassen. Anfang 2001 waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes noch etwa 52,5 Millionen und am 1. Januar 2000 erst rund 50,7 Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen.

"Der Schaden für den geprellten Fahrzeughalter kann sich insgesamt auf mehrere tausend Euro pro Pkw addieren", so Resch. Nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe haben Besitzer dieser Fahrzeuge nach dem Inkraft-treten des neuen Kaufrechts zum 1. Januar 2002 einen Rechtsanspruch auf "Nacherfüllung". Dr. Remo Klinger vom Berliner Rechtsanwaltsbüro Geulen & Klinger fordert die Käufer dieser Fahrzeuge auf, ihre Verkaufsprospekte zu studieren. Sollte ihnen mündlich oder schriftlich die Einhaltung der Euro 3 Abgasnorm versprochen worden sein, hätten sie Anspruch auf kostenlose Nachbesserung: Volkswagen , DaimlerChrysler und BMW müssten ihre nicht den Zusagen entsprechenden Fahrzeuge so umrüsten, dass sie die EURO-3 Norm einhielten. Alle damit verbundenen Kosten seien dann von Volkswagen, DaimlerChrysler oder BMW zu tragen. Die Unternehmen könnten die Maßnahme nur dann verweigern, wenn die Nachrüstung unverhältnismäßige Kosten verursachen würde. Davon sei aber nicht auszugehen.

Die drei deutschen Automobilunternehmen Volkswagen, DaimlerChrysler und BMW haben ihre Edel- Off-Roader Dieselmotoren wegen zu hoher Abgaswerte beim Kraftfahrtbundesamt als "leichte Nutzfahrzeuge" zugelassen und machen dennoch in Ihren Printunterlagen, Verkaufsprospekten, sowie in Ihrem Internetauftritt falsche Angaben zur Abgasnorm Euro-3. Das hat nach eigenen Angaben die Deutsche Umwelthilfe aufgedeckt. BMW, DaimlerChrysler und Volkswagen versprächen für den X5, die M- Klasse oder den Touareg mit Dieselmotor die Einhaltung der Abgasnorm Euro-3. Tatsächlich wären diese Edel-Off-Roader aber wegen zu hohen Schadstoffemissionen bereits seit drei Jahren nicht mehr erstzulassungsfähig - zumindest nicht als Pkw.

Die neuen EU-Mitglieder entfernen sich in rasantem Tempo vom EU-Ziel einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung. Die Europäische Umweltagentur analysiert in ihrem jüngsten Bericht "Den Weg für die EU-Erweiterung ebnen: Indikatoren zur Integration von Verkehr und Umwelt", dass der wachsende Straßenverkehr in den Beitrittsländern zu einem rasanten Anstieg von Energieverbrauch, CO2-Emissionen und Flächenverbrauch führt. Darüber hinaus sterben in den osteuropäischen Ländern rund 21.000 Menschen jährlich bei Autounfällen, so dass die Todesrate in Bezug auf die Anzahl der PKWs dreimal höher ist als in der EU. Die Allianz pro Schiene, ein Zusammenschluss von 16 Non-Profit-Organisationen und 31 Wirtschaftsunternehmen, forderte daher die EU auf, die Beitrittsländer dabei zu unterstützen, die verkehrspolitischen Fehler zu vermeiden, die in Westeuropa gemacht wurden. "Auch der deutsche Bundesverkehrswegeplan versagt vor dieser Herausforderung - obwohl Deutschland mit der längsten Ostgrenze besonders empfindlich betroffen ist", kritisierte Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, auch die Bundesregierung.

"Die Beitrittsländer verspielen die Vorteile, die sie jetzt noch mit ihren traditionell gut ausgebauten Bahnen besitzen", warnte der Allianz pro Schiene-Geschäftsführer. Mit 43 Prozent lag der Anteil der Schiene im Güter- und Personenverkehr im Jahr 1999 deutlich über den 15% in der EU. Doch die Verkehrsentwicklung in den mittel- und osteuropäischen Ländern ist nach Einschätzung der Allianz pro Schiene alarmierend: Der Bahnverkehr hat in den 90er Jahren einen Einbruch von durchschnittlich der Hälfte erlitten. Die Länge der Schienenwege wurde seit 1990 um 5 Prozent verkürzt.

Polen plane zudem nach jüngsten Berichten weitere drastische Einschnitte in das Streckennetz. "1059 Verbindungen sollen stillgelegt werden", warnt Flege. Als Grund dafür gab die polnische Bahn PKP rückläufige staatliche Zuschüsse an. "Natürlich haben die Beitrittsländer wenig Spielraum für Investitionen. Doch die Schäden durch den wachsenden LKW-Verkehr kommen uns alle viel teurer zu stehen", so der Geschäftsführer des Schienenbündnisses.

Die EU habe mittlerweile erkannt, dass die einseitige Bevorzugung der Straße zu Verkehrsinfarkt und kostspieligen Schäden für Mensch und Umwelt führt. Sie arbeite nun "mühsam daran, die Fehlentwicklung zurückzudrehen". Der Hinweis auf das steigende Verkehrsaufkommen durch die EU-Osterweiterung gehöre längst zum Standardrepertoire der Verkehrspolitiker. "Es handelt sich aber offensichtlich nur um Sonntagsreden, ohne Konsequenz", so Flege. So gebe es weder im TEN-Programm der EU noch im deutschen Bundesverkehrswegeplan ein Schienenprojekt für eine Hochgeschwindigkeitsverbindung in das Nachbarland Tschechien .

"Verkehrsminister Stolpe rühmte erst am 14. April, als er den tschechischen Verkehrsminister traf, drei grenzüberschreitende Autobahnprojekte. Bahnprojekte erwähnte er noch nicht einmal. Damit spricht er den verkehrspolitischen Zielen der Regierung Hohn." kritisierte der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene. Die Allianz pro Schiene forderte darüber hinaus eine bessere Koordination der nationalen Verkehrsplanungen in der EU.

Am 16-04-2003