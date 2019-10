Kyoto-Protokoll Rückschau III

Die Umweltschutzorganisation WWF forderte die Delegationen des Bonner Weltklimagipfels auf, endlich ihre abwartende Haltung aufzugeben und zu substanziellen Fortschritten beim Klimaschutz zu gelangen. Die Leiterin der WWF-Klimakampagne, Jennifer Morgan, kritisierte, einige Länder seien am Montag sogar auf Hardliner-Positionen zurückgefallen anstatt konstruktive Vorschläge für einen Verhandlungserfolg vorzulegen. Im Vergleich zur letzten Klimakonferenz in Den Haag sei kein Fortschritt in den Positionen zu erkennen.

Japanische Umweltschützer berichteten, die Regierung in Tokio sei überrascht über das weltweit negative Echo auf die Äußerungen des japanischen Premierministers Junichiro Koizumi, der sich pessimistisch über einen Verhandlungserfolg in Bonn geäußert hatte. Alles hänge nun davon ab, ob Koizumi seine Delegation mit einem ausreichend großen Spielraum in Bonn ausstatte. Japan hat nach dem definitiven Ausstieg der USA eine Schlüsselrolle für die Annahme des Kyoto-Protokolls.

Am 17-07-2001

Mit einem "Klima-Appell" haben sich am dritten Tag der Weltklimakonferenz in Bonn Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland an die 180 Delegationen gerichtet. Die Aktion fand am Mittwoch auf einem Rheinschiff unter dem Motto "Die Klimapiraten entern das sinkende Schiff" statt. Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne), der ursprünglich die Resolution entgegennehmen wollte, musste absagen, weil er am Vormittag mit dem Präsidenten der Weltklimakonferenz, Jan Pronk, zu Konsultationen zusammentraf.

Die Bonner Weltklimakonferenz tritt am Donnerstag in ihre entscheidende Phase. Nach vorbereitenden Gesprächen auf Beamtenebene wollen die Umweltminister eine Annäherung in inhaltlichen Streitfragen erreichen und bis zum Sonntag eine Einigung erzielen.

Kanada, Japan und Russland machten zugleich deutlich, dass für sie eine Ratifizierung des Kyoto-Protokolls nur mit einer Einigung bei dem umstrittenen Thema der Senken in Frage komme. Australien plädiert ebenfalls für die Anrechnung von Senken und Maßnahmen zu deren Schutz, will aber nach Angaben eines Delegationssprechers in der ersten Reduktionsphase nicht von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.Kanada wäre nach Angaben einer Delegationssprecherin bei einer Einigung über die Senken bereit, das Protokoll anzunehmen, Russland und Japan sehen noch Diskussionsbedarf in anderen Punkten.

Kanada, Japan, Australien und Russland haben im Streit um die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls zur Reduzierung von Treibhausgasen einen neuen Vorschlag unterbreitet. Danach sollen Maßnahmen zum Schutz natürlicher Kohlendioxidspeicher wie Wälder und Agrarflächen mit den Staaten individuell ausgehandelt und in dem Protokoll festgehalten werden, sagten Delegationsvertreter der vier Länder am Donnerstag auf der Klimakonferenz in Bonn. Länder, die diese Maßnahmen der ersten Reduktionsperiode zwischen 2008 und 2012 geltend machen wollen, müssen zuvor angeben, wieviel CO2 sie darüber einsparen können. Diese Summe würde ihnen dann auf ihr Reduktionsziel angerechnet.

Kanada, Japan, Australien und Russland haben im Streit um die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls einen neuen Vorschlag unterbreitet. Danach sollen Maßnahmen zum Schutz natürlicher Kohlendioxidspeicher wie Wälder und Agrarflächen mit den Staaten individuell ausgehandelt und in dem Protokoll festgehalten werden, sagten Delegationsvertreter der vier Länder am Donnerstag auf der Klimakonferenz in Bonn. Länder, die diese Maßnahmen der ersten Reduktionsperiode zwischen 2008 und 2012 geltend machen wollen, müssen zuvor angeben, wieviel CO2 sie darüber einsparen können. Diese Summe würde ihnen dann auf ihr Reduktionsziel angerechnet.

Die Waldbauern montierten am Rheinufer ein Holzhaus, das anschließend im Demonstrationszug unter dem Motto „Holzhaus statt Treibhaus“ auf einem Wagen von Pferden zum Konferenzort im Hotel Maritim gezogen wurde. Dort übergaben sie ein „Manifest“, in dem betont wurde, „dass der Ausstoß der schädigenden Klimagase und Luftschadstoffe drastisch reduziert werden muss“.

Vertreter von „risingtide“, einem „dezentral außerparlamentarischen Netzwerk“ aus etwa 30 internationalen Gruppen, meinten, die Menschheit sei auf dem besten Weg, ihre Lebensgrundlage zu zerstören. Sie stellten an die Delegierten aus aller Welt die Forderung, die Treibhausgase so schnell wie möglich „um 60 Prozent zu vermindern“.

Auf mehreren Kundgebungen haben am Donnerstag in Bonn Umweltschützer vor einem Scheitern des Weltklimagipfels gewarnt. Der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, Michael Prinz zu Salm-Salm, verlangte auf der Waldbauernkonferenz, dass die Klimaschutzfunktion der Wälder eine „zentrale Rolle im Abschlussprotokoll der Klimakonferenz erhält“. Die Umweltexpertin der PDS-Bundestagsfraktion, Eva Bulling-Schröter, warnte auf einer gemeinsamen Kundgebung mit der internationalen Umweltorganisation „risingtide“ vor einem „verhängnisvollen“ Scheitern des Bonner Gipfels.

Greenpeace-Kampagnen gegen ExxonMobil laufen zur Zeit weltweit in den USA, Kanada, England und Australien. Erst letzte Woche hatte Greenpeace eine Raffinerie in Frankreich für über 12 Stunden blockiert. ExxonMobil ist weltweit der größte Konzern. Allein im letzten Jahr machte der Ölmulti mit seinen Geschäften einen Umsatz von 213 Milliarden Dollar.

"10 Jahre nach Rio geht der rücksichtslose Raubbau an unseren Rohstoffen ungebremst weiter", konstatiert Smid. "Wir erwarten vom Treffen der internationalen Staatengemeinschaft in Johannesburg, dass den global operierenden Ölmultis mit strikten Regeln ein Riegel vorgeschoben wird. Diese Konzerne müssen ökologische und soziale Verantwortung übernehmen, in erneuerbare Energien investieren und sich eindeutig zum Klimaschutz bekennen."

"Ob unter dem Namen Exxon, Esso oder Mobil - diese Ölgesellschaft zerstört die Umwelt ohne Rücksicht auf Verluste und sabotiert den Klimaschutz ", sagte Greenpeace-Energieexperte Karsten Smid. So werde durch die Erdölgewinnung auf der russischen Insel Sakhalin der Lebensraum der letzten Grauwale bedroht, in Kamerun werde für eine Ölpipeline eine Schneise durch den Urwald geschlagen. ExxonMobil untergrabe zudem systematisch alle Anstrengungen, die Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen. Die Lobbyarbeit des Multis trage maßgeblich dazu bei, dass die Bush-Regierung das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert. Exxons Einfluss reiche sogar soweit, dass der renommierte Klimawissenschaftler Dr. Robert Watson seinen Vorsitz beim internationalen Klimagremium (IPCC) verlor.

Anlässlich der diesjährigen Jahreshauptversammlung von ExxonMobil in Dallas (USA) protestierten am Mittwoch 30 Greenpeace-Aktivisten vor der europäischen Esso-Zentrale in Hamburg. Mehrere Aktivisten kletterten in den frühen Morgenstunden auf das Dach des zehnstöckigen Hauses und ersetzten die beiden "S" im Logo des Konzerns durch Dollarzeichen. Zudem zeigten die Aktivisten Bilder über die ökologischen Folgen der Erdölförderung und entrollten ein Transparent mit der Aufschrift: "Esso: Maximaler Profit, Null Verantwortung". Greenpeace wirft dem weltgrößten Konzern ExxonMobil vor, Milliardengewinne aus dem Ölgeschäft auf Kosten der Umwelt zu erwirtschaften. Im Jahr 2001 erzielte ExxonMobil einen Gewinn von 15 Milliarden Dollar. Trotzdem weigere sich der Ölmulti, auch nur einen Dollar in zukunftsfähige Energien zu investieren.

Zwei LKW-Ladungen Sperrmüll von Flutopfern in Dresden und Grimma haben 20 Greenpeace-Aktivisten am Mittwoch Morgen in Hamburg vor der Zentrale des Mineralölwirtschaftsverbandes (MWV), dem deutschen Dachverband der Ölfirmen, abgekippt. Damit protestieren sie gegen die klimaschädliche Politik der Ölkonzerne Esso, Aral/BP, Shell und TotalFinaElf. "Ölkonzerne profitieren, Flutopfer verlieren" stand auf einem Transparent. Greenpeace fordert von den Konzernen finanzielle Soforthilfen für die Beseitigung der Schäden an Elbe und Donau. Zudem sollen die Ölmultis endlich in Solar- und Windenergie, Wasserkraft und Biomasse investieren.

"Die Ölmultis verdienen sich eine goldene Nase am Verkauf von Erdöl, und die Flutopfer müssen die Zeche zahlen", sagt Gabriela von Goerne, Klimaexpertin von Greenpeace. "In Wahrheit sind die Ölkonzerne mitschuldig an den Schäden an Elbe und Donau." Die Konzerne erwirtschaften Milliardengewinne durch den Verkauf von Öl und Benzin. Bei dessen Verbrennung im Heizkessel oder Motor entsteht das Treibhausgas Kohlendioxid, dessen Ausstoß das Klima erwärmt und zu häufigeren und heftigeren Dürren, Stürmen und Überschwemmungen führt. Der Klimawandel wird alltäglich spürbar, so die Umweltschützer: Flutwellen in Mitteleuropa und China, Dürren im südlichen Afrika.

"Wer mitschuldig ist, muss auch mit zahlen", sagt von Goerne. "Klimaschutz ist Katastrophenschutz. Es ist billiger, jetzt die erneuerbaren Energien auszubauen, als in den nächsten Jahrzehnten ständig die Schäden von Orkanen und Sintfluten zu beheben."

Der weltweit größte Ölkonzern Exxon Mobil, in Europa bekannt als Esso, untergräbt systematisch alle Anstrengungen, die Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen. Von Exxon bezahlte Lobbyisten haben mit mehreren Schreiben die US-Regierung aufgefordert, in der Klimapolitik hart zu bleiben. Präsident George Bush will das Kyoto-Protokoll zum Klimaschutz weiterhin nicht ratifizieren und bleibt, wie von Exxon gewünscht, dem UN-Gipfel in Johannesburg fern.

"Ölkonzerne müssen für die Umweltschäden, die bei Produktion und Nutzung ihrer Produkte entstehen, zur Verantwortung gezogen werden", sagt von Goerne. Auf dem UN-Weltgipfel in Johannesburg sollen die Regierungen deshalb beschließen, dass die UN bis 2005 eine Rahmenvereinbarung für ein globales Umwelthaftungsrecht schaffen soll, die die Staaten dann umsetzen.

Am 28-08-2002