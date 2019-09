Afghanistan-Einsatz Bundeswehr

Der Kanzler verdeutlichte, dass die Bundesregierung an den Bedingungen zum Einsatz der internationalen Schutztruppe (ISAF) in Afghanistan festhalte. So sei klar, dass die Übernahme der so genannten "Lead"-Funktion für sechs Monate erfolge. Ferner sei für die Bundesregierung wichtig, dass der Auftrag und die räumliche Ausdehnung des Einsatzes unverändert blieben, die Trennung von "Enduring Freedom" und ISAF beibehalten werde und die zugesagten Hilfen der NATO (Aufklärungs- und Kommunikationsmittel) zur Verfügung gestellt würden. Im Übrigen bleibe es dabei, dass im Falle von Notwendigkeiten der Evakuierung auch auf Transportmittel anderer, insbesondere der USA, zurückgegriffen werden könne.

Der Bundeskanzler würdigte erneut das Engagement der Bundeswehr in Afghanistan, das zu einer Stabilisierung der Sicherheitslage in Kabul und Umgebung beigetragen habe. Wörtlich sagte er: "Ohne das deutsche Engagement wäre die Situation dort sehr viel schwieriger." Neben den zivilen Aufbauleistungen unterstütze Deutschland außerdem den Aufbau der Polizei, was viel gewürdigt werde.

Am 28-11-2002

Nach dem noch ausstehenden Bundestagsbeschluss solle zunächst ein Voraustrupp von 40 bis 70 Soldaten nach Kunduz entsandt werden. Das Hauptkontingent der Bundeswehr in Kunduz soll dann Anfang 2004 komplett sein und aus 230 bis 450 Soldaten bestehen. Die Stationierung in Kunduz ist ein Pilotprojekt: Im Rahmen eines regionalen Wiederaufbauteams beteiligen sich zivile Kräfte am Aufbau des wirtschaftlichen, politischen und sozialen Lebens. Die militärische Unterstützung der Vorhaben besteht aus der Sicherung des Umfelds. Damit soll der Teufelskreis aus mangelnder Sicherheit und fehlendem Fortschritt beim Aufbau durchbrochen werden.

Die Region Kunduz liegt im Nordosten Afghanistans und umfasst die Provinzen Kunduz, Badakschan, Baghlan und Takhar mit einer Gesamtfläche von rund 85.000 qkm. Dies entspricht in etwa der Fläche von Bayern und Hessen. In den vier Provinzen leben rund 3,2 Millionen Menschen, vor allem Usbeken, Turkmenen, Tadschiken sowie eine paschtunische Minderheit. Die Stadt Kunduz selbst hat rund 120.000 Einwohner.

Die Ausweitung des Einsatzes erfolgt laut Bundesregierung auf der Grundlage der UN-Sicherheitsratsresolution 1510 vom 13. Oktober 2003 und des am 2. September 2003 vom Kabinett verabschiedeten Afghanistan-Konzepts. Die afghanische Regierung begrüßte die Ausweitung des Einsatzes. Dies sei "...ein guter Schritt, den Wiederaufbau- und Friedensprozess in Afghanistan zu beschleunigen" betonte der Sprecher des Außenministeriums Omar Samad in Kabul.

Das Bundeskabinett hat einer Verlängerung der deutschen Beteiligung an der Internationalen Schutztruppe ISAF in Afghanistan für die nächsten zwölf Monate zugestimmt. Gleichzeitig stimmte das Kabinett einer Erweiterung des Einsatzgebietes über den Großraum Kabul hinaus zu. Der deutsche ISAF-Einsatz ist bis zum 13. Oktober 2004 befristet und bezieht nun auch die Region Kunduz im Nordosten des Landes mit ein. Der Bundestag muss der Ausweitung des Einsatzes noch zustimmen.

Struck stellte nun klar, dass die Bundeswehr auch ohne Partner ihr zweites Wiederaufbauteam in der Region Kundus einrichten werde, das die vier nordöstlichen Provinzen Kundus, Takhar, Badachschan und Baghlan umfassen soll. "Wir werden ein PRT in Faisabad installieren", betonte der Minister. Daneben werde auch ein Einsatz in der südlich der Provinzhauptstadt Baghlan gelegenen Stadt Pol-e-Khomri geprüft.

In Kundus bilden deutsche Soldaten und zivile Helfer bereits ein regionales Wiederaufbauteam. Struck hatte vor wenigen Tagen Faisabad als zweiten Stationierungsort für die Bundeswehr genannt, wo deutsche und niederländische Soldaten gemeinsam in einem PRT eingesetzt werden sollten. Allerdings gibt es noch keine Zusage der niederländischen Seite.

Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan könnte nach den Worten von Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) stärker als bisher geplant ausgeweitet werden. Neben dem Hauptkontingent in Kabul und dem regionalen Wiederaufbauteam (PRT) im nordafghanischen Kundus seien zwei weitere PRTs vorgesehen, sagte Struck am Dienstag in Berlin. Bislang war nur von einem zweiten deutschen Wiederaufbauteam in der nordostafghanischen Stadt Faisabad ausgegangen worden. Hilfsorganisationen sehen die Verquickung von Militär und zivilen Helfern kritisch.

Die Grünen warnen vor einem Scheitern des "Aufbauprozesses" in Afghanistan und stellen eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Frage. Die "Ruhr Nachrichten" berichteten, die Grünen-Außenexperten Jürgen Trittin und Winfried Nachtwei forderten in einem Brief an Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), Verteidigungsminister Volker Jung (CDU), Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) eine Überprüfung und Korrektur der Strategie für den Einsatz. Der "Aufbauprozess" in Afghanistan sei inzwischen akut vom Scheitern bedroht. Ende des Jahres 2001 hatten die Grünen gemeinsam in der Regierung mit der SPD den Afganistan-Einsatz der Bundeswehr beschlossen, den sie nun in Frage stellen. Auf der Website des Auswärtigen Amtes wird der Kriegsbeginn und der gewaltsame Sturz der Taliban-Regierung so geschildert: "Als Reaktion auf die Angriffe vom 11. September 2001 greift die 'Globale Koalition gegen den Terror' unter Führung der USA und Großbritanniens in Afghanistan die Taliban und Al-Qaida an und treibt diese zur Flucht." Auf der aktuellen Website der Grünen Bundestagsfraktion heißt es, dass Al-Qaida zunächst lediglich "verdächtigt" worden war, für die Anschläge verantwortlich gewesen zu sein, woraufhin die Vorbereitungen für den Afghanistan-Krieg - offiziell - begonnen wurden.

Am 7. Oktober 2001 begann die so genannte "militärische Operation Enduring Freedom" mit Luftangriffen auf Afghanistan. Nach Darstellung der Grünen Bundestagsfraktion in einer aktuellen "Chronik" zum 11. September und dessen Folgen hatten die USA zuvor "Beweise zur Verantwortung von Al-Qaida für die Terroranschläge beim NATO-Rat vorgelegt". Welche "Beweise" seitens der USA vorgelegt worden waren, erfährt man nicht.

Einen Tag nach Kriegsbeginn veröffentlichte die grüne Partei- und Fraktionsspitze am 8. Oktober 2001 eine "gemeinsame Erklärung". Darin schrieben die Politiker Fritz Kuhn, Claudia Roth, Müller und Rezzo Schlauch: "Nach den uns vorliegenden Informationen handelt es sich bei den gestern begonnenen militärischen Aktionen der USA in Afghanistan um Angriffe auf terroristische Ziele und militärische Infrastruktur der Taliban, beispielsweise mit dem Ziel, deren Luftabwehr auszuschalten. Danach richten sich diese Aktionen nicht auf afghanische Städte und die afghanische Zivilbevölkerung. Aus unserer Sicht sind Aktionen zur Bekämpfung der Terroristen, denen das Taliban-Regime auch nach den verbrecherischen Anschlägen gegen die USA weiterhin Unterschlupf und Unterstützung gewähren, gerechtfertigt." Alle Aktionen müssten sich zielgenau und verhältnismäßig in den Mitteln "gegen die Terroristen und das sie unterstützende Taliban-Regime" richten, schrieb die grüne Partei- und Fraktionsspitze.

Fünf Jahre später ist in der aktuellen Pressemitteilung der Grünen Bundestagsfraktion vom 11. September 2006 bemerkenswerter Weise weder von Al-Qaida noch von den Taliban die Rede. Die Fraktionsvorsitzenden Renate Künast und Fritz Kuhn schreiben lediglich über nicht näher bezeichnete "Terroristen". Es stellt sich die Frage, warum man Ross und Reiter nicht nennt. Sollten die grünen Fraktionsvorsitzenden nicht mehr daran glauben, dass es "Beweise" für die Urheberschaft von Al-Qaida gibt?

Die Anschläge hätten die Welt "vor neue außen- und sicherheitspolitische Herausforderungen gestellt", so Kuhn und Künast im Jahr 2006. Der 5. Jahrestag der Anschläge vom 11. September sei "Mahnung, im Kampf gegen den Terrorismus nicht nachzulassen." Die gesamte demokratische Welt sei gefordert, "Frieden und Freiheit zu verteidigen".

Auch die grüne Bundesvorsitzende, Claudia Roth, sprach fünf Jahre nach den Terroranschlägen nur noch sehr unscharf von einem "weltweiten Terrorismus". Den Kampf gegen die nicht näher bezeichneten Terroristen solle man mit rechtsstaatlichen Mitteln führen. Diese aufzuweichen sei nämlich bereits ein Erfolg für "die Terroristen, die auf die Zerstörung der offenen Gesellschaft abzielten". Roth legte keinerlei Belege für diese Aussage vor.

In jüngster Zeit häufen sich die Meldungen, wonach die UN-Truppe ISAF im Namen von Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechten regelmäßig mehrere Dutzend Soldaten der Taliban töteten. Seit Beginn des Jahres 2006 sollen im Afghanistan-Krieg bereits mehr als 1800 Menschen getötet worden sein. Die geplante militärische Besatzung ohne ständige militärische Auseinandersetzungen - die so genannte "Stabilisierung" des Landes - ist offenbar gescheitert.

Vor diesem Hintergrund fordern nun laut "Ruhr Nachrichten" die Grünen-Politiker Trittin und Nachtwei von der Bundesregierung nach fünf Jahren Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr "eine offene und bewertende Zwischenbilanz". Ein Scheitern des Stabilisierungsprozesses wäre auch eine strategische Niederlage der Internationalen Gemeinschaft gegenüber "dem Internationalen Terrorismus" schreiben die Grünen-Politiker.

Der Islam-Experte Peter Scholl-Latour hatte das Terrornetzwerk Al-Qaida unlängst als "Mythos" bezeichnet, "den die Amerikaner hochgespielt haben". Al-Qaida habe im Irak und der gesamten arabischen Welt keine so große Rolle gespielt.

Am 12-09-2006