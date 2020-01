Iran Krise - Die Entwicklung

Die internationale Organisation zur Verteidigung der Pressefreiheit fordert daher erneut die sofortige Freilassung aller gefangenen Journalisten im Iran. "Die Journalisten wurden willkürlich und unter fadenscheinigen Vorwänden verhaftet. Sie haben kein Verbrechen begangen, sondern werden allein wegen ihrer kritischen Haltung zum Regime verfolgt", erklärte Robert Ménard, Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen.

Mittlerweile habe der Staatsanwalt in Teheran, Said Mortazavi, auf Verlangen von Reporter ohne Grenzen mitgeteilt, dass die Journalisten Amir Teirani, Taghi Rahmani, Reza Alijani und Hoder Saber im Spezialgefängnis Evine in Teheran gefangen gehalten würden. Außerdem habe er die Familie des Journalisten Amin Bozogian, die seit dem 15. Juni nichts über den Verbleib des Journalisten gehört hatte, über seine offizielle Verhaftung informiert. Angehörige und Frauen der Inhaftierten berichten, sie seien vom Staatsanwalt bedroht worden.

Darüber hinaus kritisiert die Organisation eine geplante Änderung des Wahlrechts in Russland reagiert, die ihrer Ansicht nach zur Beschränkung der Berichterstattung bei den kommenden Wahlen führen könnte. Eine entgültige Entscheidung zu der am 18. Juni von der Duma beschlossenen Gesetzesänderung steht am heutigen Mittwoch an.

Die Wahlgesetzänderungen waren vom Präsidenten der zentralen Wahlkommission eingebracht worden und sollen Politiker davon abhalten, Medien zu missbrauchen, um Kandidaten zu diskreditieren oder zu hofieren. Sie verbieten jegliche Wahlpropaganda außerhalb der offiziellen Kampagne und drohen mit Schließung, wenn Medien zwei Mal gegen sie verstoßen. Der Begriff "Wahlpropaganda" sei allerdings nicht eindeutig definiert, so die Kritik. Die organisation befürchtet deshalb, dass die Regelungen potenziell auf jede Berichterstattung angewandt werden, in der ein Kandidat erwähnt werde. Dies könne zu einer drastischen Einschränkung der Berichterstattung und zur Schließung zahlreicher Medien führen.

In einem Brief an den Informationsminister verlangte Reporter ohne Grenzen zudem eine Erklärung zur Schließung von TWS, eine Fernsehstation, die es wagte, kritisch zu berichten. Das Moskauer Informationsministerium stoppte den Sendebetrieb des landesweit ausstrahlenden Fernsehsenders am 22. Juni und ersetzte das Programm durch einen Sportkanal. Als Begründung wird offiziell eine "Management- und Finanzkrise" des Unternehmens angeführt.

Die Abschaltung markiere den Endpunkt der seit Jahren forcierten Politik Putins, unabhängige Fernsehsender unter staatliche Kontrolle zu bringen, kritisiert die Organisation. TWS war im Juni 2002 nach der kontroversen Liquidierung des kremlkritschen Senders TV-6 gegründet und von einem Unternehmenskonsortium finanziert worden.

"Wir sind bestürzt über den Tod von Zahra Kazemi. Ihr Tod erinnert uns daran, dass das iranische Regime zu den schlimmsten Feinden der Pressefreiheit zählt", sagte Robert Ménard, Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen. Die Organisation nehme zunächst einmal die Absichtserklärungen des Präsidenten Chatami mit Befriedigung zur Kenntnis, in denen er ankündigt, die Umstände aufzuklären, die zum Tode der Journalistin geführt haben. "Aber diese Erklärungen dürfen die zahlreichen Festnahmen und massiven Repressionen gegenüber Pressevertretern der vergangenen Wochen nicht vergessen lassen. Es gibt ein Klima der Angst unter den Journalisten, das durch den Tod von Kazemi verschärft wurde. Wir möchten vor Ort prüfen, wie es um die Pressefreiheit im Iran aktuell bestellt ist und den Tod von Kazemi selbst untersuchen", erklärt Ménard die Absicht der Organisation, eine eigene unabhängige Untersuchungsmission in den Iran zu schicken.

Die kanadische Fotojournalistin iranischer Herkunft Zahra Kazemi ist am Samstag im Militärkrankenhaus von Teheran gestorben. Die 54jährige Journalistin hielt sich wegen einer Fotoreportage im Iran auf und war am 23. Juni von iranischen Sicherheitskräften festgenommen worden. Berichten zufolge starb sie an einer Hirnblutung, wie es dazu kam, ist jedoch unklar. Reporter ohne Grenzen fordert die iranischen Behörden auf, einer unabhängige Untersuchungsmission der internationalen Menschenrechtsorganisation zu erlauben, die Situation der Pressefreiheit und die Hintergründe des Todes der Journalistin zu untersuchen.

Der Wächterrat hatte die vom Parlament bereits verabschiedete UN-Konvention zur Abschaffung jeder Diskriminierung von Frauen als unislamisch abgelehnt. Shirin Ebadi dagegen sieht keinen Gegensatz zwischen Islam und Menschenrechten beziehungsweise Frauenrechten und hat sich immer fuer einen Dialog der Kulturen eingesetzt. "In einer Ära der Gewalt ist sie konstant für Gewaltfreiheit eingetreten", heisst es in der Begründung des Nobelkomitees.

Als Anwältin habe Schirin Ebadi viele von ihnen verteidigt. Auch sie selbst lebt mit ihrer kritischen Haltung gegenüber den radikal-islamistischen Kräften innerhalb des Regierungssystems in ständiger Bedrohung. Die während der Schah-Zeit erste weibliche Richterin in Iran hat sich vor allem für die Rechte von Frauen engagiert, die erst gestern wieder eine schwere Niederlage einstecken mussten.

Zur Entscheidung des Nobelkomitees, die iranische Menschenrechtlerin Schirin Ebadi mit dem Friedensnobelpreis auszuzeichnen, erklärt der Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe der SPD-Bundestagsfraktion und Leiter der deutsch-iranischen Parlamentariergruppe Rudolf Bindig: "Mit der Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises an die iranische Juristin und Schriftstellerin wird ihr langjähriger unerschrockener Einsatz für die Menschenrechte gewürdigt. Zugleich ermutigt die Entscheidung des Nobelkomitees all jene Menschen in Iran, die sich unter dem Diktat des Wächterrates auf friedliche Weise für Menschenrechte und Demokratie einsetzen und dabei auch das persönliche Risiko nicht scheuen."

Vor allem so genannte "Weblogs", in deren Rahmen ein Autor ("Blogger") eine Art von virtuellem Tagebuch führt, sind laut Derakhshan zu einem "dezentralen Netzwerk der freien Information" geworden.

Die iranische Internet-Community sucht Unterstützung bei ihrem Kampf gegen die von Teheran ausgehende Zensur. Wie BBC News am heutigen Freitag, berichtete, haben Hunderte Iraner eine an den UN-Weltgipfel zur Informationsgesellschaft gerichtete Website genutzt, um ihre Frustration auszudrücken und so den öffentlichen Druck auf ihre Regierung zu erhöhen. Aufgrund der strengen Kontrollen durch Teheran seien die dortigen Service-Provider nämlich gezwungen, Tausende politische und pornographische Seiten zu blockieren. Nachdem in den vergangenen drei Jahren eine große Zahl von Zeitungen und Magazinen verboten worden waren, sei das Internet mehr und mehr zu einem Ort der Information und zu einer Quelle der Kommunikation geworden.

Peruvemba und seinem Kollegen Wolfgang Herdt bot sich in Bam noch immer ein Bild der Verwüstung: "Die Menschen leben in Zelten vor ihren völlig zerstörten Häusern. Nur die Dattelpalmen - die Existenzgrundlage für die Menschen in Bam - haben das Beben unbeschadet überstanden. Schulen, Krankenhäuser und Sozialzentren sind dem Erdboden gleich und müssen schnell wieder aufgebaut werden, damit das Leben weitergehen kann."

"Kerman NGO's House" ist ein Dachverband aus mehr als 40 lokalen ehrenamtlichen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in Kerman. Sid Johann Peruvemba, Leiter des Referates Nothilfe im Malteser Auslandsdienst, hat den Vertrag in Kerman vergangene Woche gemeinsam mit Ali Shamsinia, dem Präsidenten des Dachverbandes, unterzeichnet.

Die Tötung der iranisch-kanadischen Fotojournalistin Zahra Kazemi vor einem Jahr scheint nicht bestraft zu werden. Reporter ohne Grenzen vermutet, dass hochrangige iranische Beamte in den Tod verwickelt seien. Verhört wurde Kazemi von der Teheraner Staatsanwaltschaft, der Polizei und dem Geheimdienst. Eine Untersuchungskommission hatte zunächst den Chef-Staatsanwalt Said Mortazavi für Kazemis Tod verantwortlich gemacht, später dann den Geheimdienst-Agenten Mohammad Ahmadi. Die Menschenrechtsorganisation befürchtet, dass diese aber nicht verurteilt würden. Es sähe vielmehr so aus, als müsse nun irgendein „Sündenbock“ herhalten, so Reporter ohne Grenzen. Kazemi starb am 10. Juli 2003 in einem Teheraner Militärkrankenhaus an den Folgen der Schläge, die sie in den Tagen zuvor im Gefängnis erlitten hatte.

Die am 17. Juli angesetzte Verhandlung soll nun die Todesumstände von Kazemi vollständig aufklären. Die kanadische Reporter ohne Grenzen-Sektion will den Prozess beobachten; derzeit wartet sie allerdings noch auf ein Visum für den Iran.

Reporter ohne Grenzen fordert die iranischen Behörden auf, Kazemis Anwälte zu den Prozess-Vorbereitungen zuzulassen - so wie es die iranische Verfassung und die Internationalen Standards vorsehen. Außerdem verlangt Reporter ohne Grenzen zum wiederholten Male, dass die sterblichen Überreste von Kazemi nach Kanada überführt werden dürfen. Ihr Sohn möchte dort eine unabhängige Autopsie veranlassen.

Die 54-jährige in Kanada lebende Kazemi wurde am 23. Juni 2003 vor dem Evin-Gefängnis nördlich von Teheran festgenommen. Sie fotografierte dort Angehörige von Gefangenen. Während ihrer Haft wurde sie geschlagen und erlag zwei Wochen später den Verletzungen. Die iranischen Behörden hatten zunächst versucht, die Todesursache von Zahra Kazemi zu verschleiern. Am 16. Juli 2003 gestanden sie ein, dass Kazemi geschlagen wurde.

