NATO Nachrichten - 20 Jahre Rückschau I

Bush hatte in seiner Rede dafür plädiert, den ABM-Vertrag mit Moskau von 1972 zu ignorieren. Der Vertrag verbietet weitgehend die Stationierung von Raketenabwehrsystemen. Wörtlich sagte Bush: "Dieser Vertrag passt nicht zur Gegenwart und weist uns nicht den Weg in die Zukunft."

Dem Präsidenten zufolge soll das Raketenabwehrsystem die USA vor allem gegen Anschläge von Terroristen oder kleineren Staaten mit Atomwaffen wie Nordkorea oder Irak schützen. Russland und China kritisierten die Pläne bisher und pochen auf Einhaltung des ABM-Vertrages.

Die Amerikaner machen sich nach Angaben westlicher Geheimdienste keine "Illusionen darüber, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis China zur Weltmacht mit massiver atomarer Bedrohung gegen die USA aufgestiegen ist". Bereits während des Kalten Krieges hatte Washington über die Abwehr gegnerischer Raketen nachgedacht. Ronald Reagans milliardenschweres strategisches Abwehrprogramm im Weltraum - SDI:"Krieg der Sterne" - wurde aber seinerzeit aufgegeben. Die NMD-Pläne setzen nun auf eine landgestützte Abwehr.

Der britische Militärexperte Jonathan Eyal spricht klar und deutlich von "Amerikas Angst vor China". Bush wolle mit allen Mitteln verhindern, dass Peking die Fähigkeit erlange, das amerikanische Festland zu bedrohen. Ein unangreifbares Amerika würde die USA weiter zur unumschränkten Weltmacht "number one" wachsen lassen.

Die Bush-Regierung will nach zuverlässigen Informationen auch einen virtuellen Abwehrschild gegen Angriffe auf die Computer- und Dateninfrastruktur der USA aufbauen. Im Internet herrscht bereits zwischen den Vereinigten Staaten und China "Krieg". Hacker beider Staaten sind in dieser Woche schon in den "Cyber-War" eingetreten.

Eine besondere Gefahr erwarten Sicherheitsexperten, wenn es den Hackern gelingen sollte, neue Computerviren zu erzeugen und loszuschicken. Chinesische Hacker haben bereits viele US-Seiten angegriffen. Darunter war auch eine Webseite der US-Marine. Sie hinterließen Fotos der chinesischen Nationalfahne und ihres Fliegerhelden, der bei der Attacke auf das amerikanische Spionageflugzeug ums Leben gekommen war.

Am 02-05-2001

Während beim Thema Türkei also vorsichtiger Optimismus herrschte, entwickelt sich das Fehlen Frankreichs im Planungsrat nach Ansicht von Militärs und Diplomaten zu einem ausgewachsenen Ärgernis. Dass Frankreich nicht an der gemeinsamen Streitkräfteplanung des Bündnisses teilnehme, erschwere auch die Abstimmung zwischen den EU-Partnern über die Strukturierung der EU-Eingreiftruppe erheblich, hieß es dazu. Zudem seien die Vorstellungen der Pariser Regierung, bei der Führung von EU-Operationen auf das nationale Hauptquartier eines Mitgliedslandes zurückzugreifen statt auf NATO-Ressourcen ein echtes Problem, erläuterten Militärs. Dieser französische Alleingang stelle ein ernst zu nehmendes Hindernis für die Gemeinschaft dar.

Ansonsten war Frankreichs weiter leerer Stuhl im Planungsrat der NATO ebenso wenig überraschend wie das anhaltende türkische Nein zur Nutzung der NATO-Einrichtungen durch die geplante EU-Eingreiftruppe. Scharping ließ aber Hoffnung aufkeimen, dass der türkische Widerstand sich vielleicht schon bis zum NATO-Gipfel am Mittwoch nächster Woche in Brüssel auflöst. Dann wird US-Präsident George W. Bush zum Antrittsbesuch im Hauptquartier des Bündnisses erwartet.

Entstanden ist Scharpings Vorstoß aus der Einschätzung, dass die Lage an der mazedonisch-kosovarischen Grenze sich ausgerechnet als Spätfolge der weitgehend reibungslosen Übergabe des letzten Teils der Sicherheitszone nördlich der Kosovo-Grenze an die jugoslawischen Sicherheitskräfte verschärfen könnte. Zwar hätten sich etwa 450 bewaffnete Albaner der KFOR-Friedenstruppe ergeben. Mindestens eben so viele seien aber unerkannt aus der Zone in den Kosovo eingesickert, sagte Scharping. Es sei zu befürchten, dass sie bald in die Kämpfe in Mazedonien eingreifen.

Scharping blieb es zwischen all diesen Schwierigkeiten vorbehalten, für die Überraschung des Treffens zu sorgen. Er unterbreitete seinen Amtskollegen die "ganz persönliche Auffassung", wonach in Mazedonien ein ständiger gemeinsamer Repräsentant von NATO und EU installiert werden sollte. Dieser solle eine zentrale Rolle bei dem Versuch spielen, alle Chancen für eine friedliche Lösung des Konflikts mit den bewaffneten albanischen Extremisten in dem Balkanland auszuschöpfen. Die NATO-Verteidigungsminister reagierten zunächst lediglich höflich, signalisierten aber die Bereitschaft zum Nachdenken.

Zunächst stand Selbstkritik der NATO-Mitglieder auf der Tagesordnung. Kleinlaut musste man durchweg einräumen, dass bei der Umsetzung der vor zwei Jahren in Washington eingegangenen Verpflichtung zur Profilierung der Streitkräfte für neue Aufgaben die gesteckten Zwischenziele verfehlt wurden. "Wir haben unserer Rhetorik keine Taten folgen lassen", brachte US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld das Problem auf den Punkt. Und Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) musste eingestehen, dass Deutschland bei der Erfüllung dieser Aufgaben nicht etwa an der Spitze, sondern nur im Mittelfeld steht.

Eine Sorge kommt selten allein, hätte der Auftakt der Frühjahrstagung der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel überschrieben sein können. Hinter den verschlossenen Türen im NATO-Hauptquartier türmten sich am Donnerstag auf die ohnehin schon komplizierten Balkan-Probleme die weiter anhaltenden Querelen um die Nutzung von NATO-Einrichtungen durch die geplante EU-Friedenstruppe. Auch das ewige Thema "NATO und Frankreich" fand in Brüssel seine Fortsetzung.

Die zweitägige Frühjahrstagung der NATO-Verteidigungsminister hat am Donnerstag in Brüssel begonnen. Es wird erwartet, dass sich das Bündnis angesichts der weiteren Beruhigung der Lage in Bosnien für eine Reduzierung der dort stationierten gut 20.000 Mann starken SFOR-Friedenstruppe, darunter 2.200 deutsche Soldaten, ausspricht. Im Gespräch ist der Abzug von etwa zehn Prozent der Soldaten. Besondere Aufmerksamkeit dürften auch die anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen albanischen Extremisten und der mazedonischen Armee an der Grenze zum Kosovo erfahren.

Iwanow vermied bei seinem ersten Auftreten in Brüssel scharfe Töne, ließ aber dennoch die Meinungsunterschiede zu den USA und zur NATO bei der Raketenabwehr erkennen. Er widersprach der Einschätzung der NATO, es gebe eine potenzielle Bedrohung durch Langstreckenraketen so genannter Schurkenstaaten. Allenfalls eine Bedrohung im Mittelstreckenbereich könnte in den nächsten Jahren entstehen, sagte Iwanow.

Im Streit um den geplanten amerikanischen Raketenabwehrschirm(NMD) wollen die NATO und Russland ihre Kontakte auf Expertenebene intensivieren. Der russische Verteidigungsminister Sergej Iwanow und NATO-Generalsekretär Georg Robertson erläuterten nach einer Sitzung des NATO-Russland-Rates am Freitag in Brüssel, Russland werde eine Expertengruppe nach Brüssel entsenden, um dem Bündnis die russische Sicht der Rahmenbedingungen zu erläutern. Russland möchte am ABM-Vertrag von 1972 festhalten, der den Aufbau strategischer Raketenabwehrsysteme stark einschränkt.

Zum möglichen Mazedonien-Einsatz der NATO sagte Robertson, die dafür benötigten 3.000 Soldaten stünden zur Verfügung: "Wir haben doppelt so viele angeboten bekommen, wie wir brauchen", unterstrich er. Auch Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) habe zugesichert, dass Deutschland nicht zurückstehen werde. Robertson schloss einen "robusten" NATO-Einsatz zur Entwaffnung der albanischen Rebellen in Mazedonien aus. "Wir sind von der mazedonischen Regierung lediglich gebeten worden, Truppen für das Einsammeln von Waffen zur Verfügung zu stellen", sagte Robertson.

NATO-Generalsekretär George Robertson wirft den europäischen Ländern vor, ihren militärischen Verpflichtungen gegenüber dem Bündnis und in der europäischen Verteidigungsinitiative nicht nachzukommen. Robertson sagte der Hamburger Wochenzeitung "Die Woche": "Bisher haben sie nur etwa die Hälfte aller vereinbarten Projekte zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit angepackt -und meist auch nur die einfacheren." Die europäischen Länder müssten sich zudem stärker für die europäische Eingreiftruppe engagieren, wenn die "mehr als nur auf dem Papier stehen" solle. Es gebe in Europa zu viele Truppen, die nicht einsetzbar seien. "Das ist ein europäisches Dilemma, nicht nur ein deutsches. Das ist Geldverschwendung, da muss reformiert werden", betonte der NATO-Generalsekretär.

Eiff sagte weiter, er sehe den NATO-Einsatz auch dann nicht gefährdet, wenn Deutschland sich mangels Zustimmung im Bundestag nicht daran beteilige. Dagegen zeigten sich Scharping und Schröder zuversichtlich, dass am Ende auch Kritiker innerhalb der Koalition noch zustimmen werden. Zudem sehe er Anzeichen für eine Kursänderung auch in der Union. Deren "Neigung zu Parteitaktik" scheine abzunehmen, sagte der Minister.

Der Zeitpunkt für einen NATO-Kriegseinsatz in Mazedonien bleibt auch nach der Paraphierung des Friedensabkommens unklar. Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) wertete das Abkommen am Donnerstag zwar als "großen Fortschritt". Allerdings müssten vor einem Einsatz der Bundeswehr noch eine Reihe offener Fragen, wie etwa die Amnestierung der UCK-Kämpfer, geklärt werden.

Die Friedensbewegung votiert damit nicht für Abwarten und Nichts tun. Eingebettet in eine klare Haltung der EU-Politik für die territoriale Integrität eines multiethnischen Mazedoniens und der Absage an jeden großalbanischen Nationalismus - auch im Kosovo - können sich die Europäer politisch und mit massiver praktischer Hilfe glaubwürdig und konstruktiv in Mazedonien einmischen. Dazu gehört die Unterbindung für den UCK-Waffenkauf und -nachschub u.a. durch Sperrung der Auslandskonten, die Eindämmung mafiöser Strukturen, die Perspektive für die Integration Mazedoniens in die EU, schnelle wirtschaftliche Hilfe und Aufbau und Förderung mannigfaltiger Programme und Projekte zur "Stärkung der Zivilgesellschaft". Auf allen Ebenen sind Maßnahmen möglich, die die Bereitschaft zum friedlichen Zusammenleben der vielen Ethnien in Mazedonien fördern: Aufklärende statt verhetzende Medien, Kooperation von Kommunalverwaltungen, Kirchen, Universitäten und Schulen, Wirtschaftsinvestitionen u.v.m.. Das Komitee für Grundrechte und Demokratie zeigt mit seinen auch in Mazedonien organisierten "Ferien vom Krieg" beispielhaft, dass albanische, slawische, serbische, türkische und Roma-Kinder zusammen "können" und dies in Mazedonien auch Anklang findet. Flankiert werden müssen solche praktische Hilfen durch Einberufung einer Balkan-Konferenz unter Leitung der UNO oder OSZE.

Wären die Einsatzbedingungen wirklich erfüllt, hätte Ex-Verteidigungsminister Rühe mit seiner Äußerung Recht, dass diesen Einsatz das Rote Kreuz machen könnte - nach Meinung von Friedensorganisationen besser die dafür eigentlich zuständige aber von der NATO ständig diskreditierte UNO. NATO und Bundesregierung haben aber faktisch schon entschieden und verbergen kaum noch, dass es nicht bei dem zur Debatte stehenden Zeitraum von 30 Tagen für die Operation bleiben wird. Die Bundeswehr soll dabeisein und das Druckmittel auf die zweifelnden Abgeordneten wird die "Bündnisfähigkeit" Deutschlands. Gruppen und Menschen aus der Friedensbewegung haben die Abgeordneten des Bundestages in vielen Briefen aufgefordert und ermutigt, zu diesem substanzlosen und für eine friedliche Lösung des Konfliktes in Mazedonien auch kontraproduktiven Einsatz Nein zu sagen. Auch bei den von Friedensgruppen und Gewerkschaften geplanten Kundgebungen zum Antikriegstag am 1. September wird der Protest gegen den NATO-Einsatz eine zentrale Rolle spielen.

Es ist eine dreiste Zumutung, was den Bundestagsabgeordneten bei der Entscheidung über den Bundeswehreinsatz in Mazedonien abverlangt werden soll. Die Parlamentarier sollen eine offenkundige Schwindelpackung aus Brüssel abnicken, die NATO und Bundeswehr in ein böses Spiel albanischer Nationalisten und Mafiosi um die ethnische Aufteilung des Landes und möglicherweise in eine neue Kriegsbeteiligung treibt.

Czempiel kritisierte, die USA wollten ihre europäischen Verbündeten in Konflikte verwickeln, an denen diese bisher nicht beteiligt gewesen seien. Die Europäer sollten so dazu gebracht werden, die Folgen einer US-Politik mitzutragen, auf die sie selbst gar keinen Einfluss hätten. Zugleich diene die Erklärung des Bündnisfalles der Absicht der US-Regierung, die NATO in eine "weltweit agierende Interventionsarmee" zu verwandeln.

Der Friedensforscher Ernst-Otto Czempiel kritisiert in scharfer Form den NATO-Beschluss über einen kollektiven Verteidigungsfall. Der Bündnisfall hätte laut NATO-Vertrag einen Angriff auf die "territoriale Unversehrtheit" Amerikas vorausgesetzt, sagte das Vorstandsmitglied der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung der "Saarbrücker Zeitung". Ein solcher Angriff liege aber nicht vor. Es handele sich damit um einen außerhalb des NATO-Vertrages liegenden Fall, fügte der Professor hinzu, der zu den bekanntesten Friedensforschern in Deutschland zählt.

Ein Bündnis unterschiedlicher Organisationen und gesellschaftlicher Gruppen wird am kommenden Samstag, den 22. 9., in Berlin gegen Vergeltung und Krieg demonstrieren. Die Demonstration beginnt am Roten Rathaus und endet am Außenministerium. Sie richtet sich gegen die Vorbereitung von Militärschlägen oder einem Krieg gegen einzelne Länder des Nahen und Mittleren Ostens, was viele weitere Opfer in der Zivilbevölkerung kosten würde.

Der Militäreinsatz, an dem rund 4.500 Soldaten teilnehmen, war offiziell auf 30 Tage angelegt. Doch gingen Beobachter bereits in der Startphase davon aus, dass der Einsatz von längerer Dauer sein dürfte.

Wie längst erwartet wird die NATO voraussichtlich auch nach Beendigung des Militäreinsatzes "Essential Harvest" zu Monatsende mit Truppen in Mazedonien bleiben. Das kündigte NATO-Generalsekretär George Robertson einem Gespräch mit Bundeskanzlers Gerhard Schröder an. Die NATO hatte Ende August mit dem "Einsammeln" von freiwillig abgegebenen Waffen der UCK-Rebellen begonnen.

Die NATO hat sich auf ein Nachfolgemandat für Mazedonien geeinigt. NATO-Generalsekretär George Robertson sagte am Mittwoch in Brüssel, eine Taskforce mit dem Namen "Fox" unter Führung Deutschlands solle eine internationale Beobachtermission schützen.

Nach den Anschlägen in den USA wollen sich auch die zehn NATO-Aufnahmekandidaten an einer weltweiten Allianz gegen den Terror beteiligen. Bulgariens Botschafter Nikolai Apostoloff sagte am Donnerstag nach einem Treffen mit seinen neun Amtskollegen in Berlin, eine solche Anti-Terror-Koalition sei heute eine Überlebensaufgabe der Menschen. Die Kandidatenländer könnten ihren Beitrag zu einer größeren Sicherheit in der Welt leisten. Sloweniens Botschafter Alfonz Naberznik schätzte die Chancen für eine NATO-Erweiterung in der jetzigen Situation noch höher ein als zuvor. Dies ändere jedoch nichts an den Kriterien, die jeder Aufnahmekandidat erfüllen müsse.

Auch der slowakische Botschafter Jan Foltin sieht in der Frage der NATO-Erweiterung keinen Grund zum Pessimismus. Die Aufnahmekandidaten wollten ihre Solidarität mit den USA bekunden. Die Slowakei habe beispielsweise ihren Luftraum für Überflüge von NATO-Flugzeugen zur Verfügung gestellt. Litauens Botschafter Vaidievutis Geralavicius sagte, die zivilisierte Welt müsse sich nach den Anschlägen konsolidieren. Dazu könnten die Beitrittskandidaten beitragen. Er begrüßte zudem die Unterstützung Russlands für die NATO. Dies sei besonders für die NATO-Ambitionen der baltischen Staaten ein gutes Zeichen.

Die NATO-Beitrittskandidaten wollen am 5. Oktober zu einem Gipfeltreffen in Sofia zusammenkommen, an dem unter anderem auch NATO-Generalsekretär George Robertson teilnehmen wird. Welche Länder tatsächlich in die Nordatlantische Allianz aufgenommen werden, soll im nächsten Jahr in Prag beschlossen werden.

Am 27-09-2001