Joschka Fischer Retrospektive II

In namentlicher Abstimmung stimmten 491 Abgeordnete für die Ausweitung des Mandats, 92 Parlamentarier stimmten dagegen, 15 enthielten sich. Das bisherige Mandat wäre im Juni ausgelaufen. Nach dem neuen Mandat können deutsche Soldaten auch im so genannten Sektor B eingesetzt werden. Dieser Sektor liegt in der fünf Kilometer breiten Sicherheitszone nördlich der Grenze der südserbischen Provinz.

In der Debatte äußerten Redner von Regierungskoalition und Opposition Sorge über die anhaltenden ethnischen Spannungen in der Region. Außenminister Joschka Fischer (Grüne) betonte, KFOR sei ein "unverzichtbares Fundament" für die Lösung der dortigen Konflikte. Die fortgesetzte Präsenz sei Voraussetzung für den Erfolg des Balkan-Stabilitätspaktes. Die Grünen-Verteidigungsexpertin Angelika Beer warnte, sollte der Friedensprozess im Kosovo scheitern, stünde Europa vor einem Scherbenhaufen. Der SPD-Verteidigungsexperte Peter Zumkley ging von einer längeren KFOR-Präsenz im Kosovo aus. Bis zum friedlichen Zusammenleben der ethnischen Gruppen sei es noch ein langer Weg. Es gebe im Kosovo aber auch kleine, sichtbare Fortschritte. Diese seien auch dem KFOR-Einsatz geschuldet.

Die Union knüpfte ihre Zustimmung an die Forderung, dass die finanzielle Ausstattung der Bundeswehr im nächsten Jahr verbessert wird. Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) warf Bundeskanzler Gerhard Schröder und Verteidigungsminister Rudolf Scharping (beide SPD) vor, die Bundeswehr "in die schwerste Krise seit Bestehen gestürzt" zu haben. Sollte es hier nicht spürbare Verbesserungen geben, dann müsse die Union im nächsten Jahr eine erneute Verlängerung ablehnen. Darüber habe die Union auch die Botschafter der NATO-Staaten unterrichtet.

Der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle stellte klar, dass auch die FDP für eine Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes im Kosovo sei. Allerdings sei die Regierungsvorlage zu pauschal und berge für die Soldaten zu viele Risiken. Einer "Carte Blanche" könne die FDP nicht zustimmen. Außenminister Fischer warf der FDP Parteitaktik vor. Der PDS-Abgeordnete Wolfgang Gehrcke sagte, das KFOR-Mandat sei völkerrechtlich nicht gedeckt. Seine Partei sei dafür, das KFOR-Mandat in ein UNO-Blauhelm-Mandat umzuwandeln.

Verteidigungsminister Scharping hatte bereits am Morgen den Einsatz der Bundeswehrsoldaten im Kosovo gewürdigt. Die Soldaten des deutschen KFOR-Kontingents leisteten Hervorragendes. Der Minister räumte ein, dass die Bedingungen für die deutschen Soldaten im Kosovo, insbesondere die Unterbringung, noch nicht in allen Fällen zufriedenstellend sei. Einige Soldaten empfänden den Einsatz von sechs Monaten auch als zu lang. Die Motivation der Bundeswehrsoldaten sei dennoch hoch.

Am 01-06-2001

Unterdessen wurde in Mazedonien erstmals ein Bundeswehr-Konvoi beschossen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte, dass zwei Mercedes-Jeeps und ein VW-Bus des deutschen KFOR-Kontingents am späten Donnerstagabend in der Nähe von Skopje unter Feuer genommen wurden. Die Soldaten kamen nicht zu Schaden. Lediglich zwei Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der Sprecher betonte, der Vorfall werde "sehr ernst" genommen. Die Bundeswehr unterhält in Mazedonien eine Nachschubbasis für Einheiten der Kosovo-Friedenstruppe (KFOR).

FDP-Fraktionschef Wolfgang Gerhardt betonte, es müsse klar sein, worin der politische Sinn am Ende eines militärischen Einsatzes bestehe. Darauf gebe es bislang keine Antwort. Er verlangte auch Ehrlichkeit in der Analyse und der Formulierung eines eventuellen Mandats. Dazu gehöre, den Soldaten nicht eine 30-Tage-Frist für den Einsatz vorzugaukeln, die voraussichtlich nicht einzuhalten sei. Die PDS betonte erneut, dass sie einen NATO-Einsatz in Mazedonien ablehnt.

Außenminister Joschka Fischer (Grüne) bekräftigte dagegen in einer Regierungserklärung erneut die grundsätzliche Bereitschaft Deutschlands zur Beteiligung an einer NATO-Mission in Mazedonien. Er verwies auf hoffnungsvolle Zeichen für die Entwicklung in Mazedonien. Wenn die jetzt vereinbarte Waffenruhe halte, sei eine der Voraussetzungen für eine NATO-Mission erfüllt. Es gelte allerdings noch weitere Bedingungen zu erfüllen, wie die Selbstverpflichtung der albanischen Extremisten zur freiwilligen Waffenabgabe.

Die deutsche Beteiligung am Mazedonien-Einsatz bleibt allerdings ein innenpolitisches Streitthema. Unions-Fraktionsvize Volker Rühe (CDU) machte klar, dass CDU und CSU ihre Zustimmung von einer besseren finanziellen und personellen Ausstattung der Streitkräfte abhängig machen. Rühe verlangte auch eindeutige politische Rahmenbedingungen. Zudem müsse es eine klar umrissene Aufgabe für die deutschen Soldaten in einem NATO-Kontingent geben und die Durchhaltefähigkeit sichergestellt werden.

Der Bundestag muss möglicherweise schon in Kürze über die deutsche Beteiligung an einem Mazedonien-Einsatz der NATO entscheiden. Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) sagte am Freitag im Parlament, sollte der jetzt begonnene Befriedungsprozess in dem Balkanland erfolgreich verlaufen, wäre es möglich, dass der Bundestag bereits "Ende der nächsten, im Laufe der übernächsten Woche" in einer Sondersitzung über einen Bundeswehreinsatz abstimmen müsse. Scharping schloss nicht aus, dass der Einsatz auch länger als die bislang vorgesehenen 30 Tage dauern könnte.

Struck zeigte sich optimistisch, dass Rot-Grün eine eigene Mehrheit stellen könne. SPD und Grüne verfügen im Parlament über eine Mehrheit von 16 Stimmen. Der 11-köpfige Parteirat der Grünen hatte sich mit einer Gegenstimme für den Einsatz ausgesprochen. Grünen-Verteidigungsexpertin Angelika Beer sagte, „der Frieden muss im Kopf entstehen und in den Herzen der Menschen“. Deshalb sei es wichtig, dass die NATO in Mazedonien Präsenz zeige.

Die Parteispitzen von Grünen und SPD sprachen sich mehrheitlich für den Einsatz aus. 30 SPD-Abgeordnete lehnen den Einsatz deutscher Truppen in Mazedonien allerdings weiterhin ab. Der SPD-Parlamentarier Harald Friese sagte, er habe keine „Anhaltspunkte oder Hinweise“, dass einer der sozialdemokratischen Einsatz-Gegner seine Meinung geändert habe. In der Grünen-Fraktion gibt es nach Informationen der „Kölnischen/Bonner Rundschau" mittlerweile sechs Abweichler. Die FDP will sich am Dienstag festlegen, die PDS bleibt bei ihrem Nein.

Auch SPD-Fraktionschef Peter Struck sagte, es sei eine „Selbstverständlichkeit“, dass die Soldaten so ausgestattet werden, dass sie optimal an Leib und Leben geschützt sind. „Insofern sind die Forderungen der Union schon erfüllt.“ Es wäre zwar gut für die Soldaten, wenn ihr Mandat auf einer breiten parlamentarischen Grundlage beruhte. Aber die SPD lasse sich „auf ein Feilschen wie auf einem Basar nicht ein“. Er freue sich sehr, fügte Struck hinzu, dass der „scharfmacherische Kurs von Herrn Rühe sich offensichtlich nicht durchgesetzt hat in den Führungsgremien der Union“.

Auch nach dem Gespräch mit Spitzenvertretern der Union zum Mazedonien-Einsatz der Bundeswehr lehnt die Bundesregierung weitere finanzielle Zugeständnisse ab. „Wir haben keine neuen Zusagen gemacht“, sagte Kanzleramtsstaatssekretär Frank-Walter Steinmeier am Montagabend. Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) habe aber erklärt, dass die Bundesregierung alles tun werde, „um die Sicherheit der Bundeswehr zu gewährleisten“. Steinmeier fügte hinzu: „Wir bleiben weiter miteinander im Gespräch.“ Die Union habe allerdings bislang nicht signalisiert, dass sie einem Einsatz zustimmen wolle. Zuvor war die Union vor der Entscheidung des Bundestages über den Einsatz deutscher Truppen in Mazedonien der Bundesregierung weiter entgegen gekommen. Am Montagabend nannten Unions-Fraktionsvize Volker Rühe (CDU) und Ex-CDU-Parteichef Wolfgang Schäuble bei einem Treffen mit der Regierung konkrete Bedingungen für eine Zustimmung. CDU, CSU und Fraktion hätten die „einvernehmliche Position“ festgelegt, dass für die persönliche Schutzausrüstung der Soldaten, die Materialerhaltung und den Minenschutz des Schützenpanzers Marder zusätzliche Gelder bereitgestellt werden müssten, sagte Fraktionssprecher Thomas Raabe in Berlin. Die Union habe damit „keine unüberwindlichen Hürden“ für eine Zustimmung zum Mazedonien-Einsatz am Mittwoch aufgebaut, fügte er hinzu.

Derweil wächst der Druck auf Außenminister Joschka Fischer (Grüne), sich für einen Stopp der Angriffe einzusetzen. "Wir erwarten, dass Fischer jetzt die Grünen-Position gegenüber den USA vertritt", sagte Sachsen-Anhalts Grünen-Chef Thomas Bichler der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch. Auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Winfried Hermann forderte Fischer in dem Blatt auf, Farbe zu bekennen: "Als grüner Außenminister muss Fischer in der Regierung dafür werben, dass unsere Positionen umgesetzt werden."

Auch der innenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Cem Özdemir, warnte am Mittwoch im Deutschlandfunk vor einer Stärkung des Terroristenführers Osama Bin Laden durch einen Stopp der Angriffe, wie ihn Grünen-Chefin Claudia Roth gefordert hatte. Er habe zwar "großes Verständnis" für Roths Position, sagte Özdemir. Ein Aussetzen der Angriffe könne aber von den Taliban und Bin Laden als Stärkung der eigenen Position missverstanden werden. "Wenn wir dem afghanischen Volk helfen wollen, muss das verbrecherische Regime der Taliban so schnell wie möglich beendet werden", unterstrich der Grünen-Politiker.

Ihrer Ansicht nach müssen die Kommandostrukturen der Taliban schnellstmöglich auch am Boden zerstört werden. Nur so könne ein Bürgerkrieg zwischen den Taliban, der Nordallianz und anderen Gruppierungen verhindert werden. Außerdem sei dies gerade im Winter die einzige Möglichkeit, den Flüchtlingen zu helfen. Die innerparteiliche Diskussion bei den Grünen über die Luftangriffe nannte Beer "völlig normal und legitim".

Die Verteidigungsexpertin der Grünen, Angelika Beer, spricht sich gegen die von Grünen-Chefin Claudia Roth geforderte Unterbrechung der Luftangriffe auf Afghanistan aus. "Wenn man jetzt die Luftangriffe aussetzen würde, wäre die interne Lage in Afghanistan dermaßen destabil, dass nicht einmal internationale Hilfsorganisationen zum Einsatz kommen würden", sagte Beer am Mittwoch im Berliner Sender Radio Eins.

Einigkeit konnte indes bereits in der Nacht zum Entwurf eines allgemeinen Rahmenabkommens für die Übergangszeit erreicht werden, der neben einer provisorischen Regierung auch eine internationale Schutztruppe vorsieht. Sollte das Papier am Mittwoch unterschrieben werden, ist damit die Bitte an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verbunden, ein entsprechendes Mandat für "interessierte" Nationen auszustellen. Ein klassischer UN-Blauhelmeinsatz wird jedoch ausgeschlossen. Diese Truppe, die momentan auf mehrere hundert M Kabul eschätzt wird, soll vor allem im Raum Kabul die afghanischen Einheiten "unterstützen".

Im Tagesverlauf werden die vier Delegationen die Arbeiten an der Kabinettsliste fortsetzen. Diese gilt als der "dickste Brocken", der einen Abschluss noch in letzter Minute gefährden könnte. Vor allem der Streit um den künftigen Regierungschef wird von Beobachtern als "ernst zu nehmend" bezeichnet. Klar ist bislang lediglich der Umfang und die Grobstruktur des Kabinetts.

Die Petersberg-Konferenz zur Zukunft Afghanistans könnte nach Angaben von Beobachtern am Mittwoch zu Ende gehen. Nachdem in der Nacht zum Dienstag das Rahmenabkommen für eine zweijährige Übergangsphase akzeptiert wurde, müsse jetzt noch in Königswinter die genaue Besetzung des 29-köpfigen provisorischen Kabinetts ausgehandelt werden. Dafür werde eine weitere Nachtsitzung nicht ausgeschlossen. Die Vereinten Nationen halten jedoch an ihrem Wunsch fest, ein Abkommen für den politischen Neuanfang Afghanistans rechtzeitig vor der internationalen Geberkonferenz in Berlin am Mittwoch feierlich zu unterzeichnen.

Als wichtige Signale in dieser Richtung bezeichnete er die bedingungslose Freilassung aller politischen Gefangenen und den Beginn eines substanziellen politischen Dialogs mit der Opposition unter Führung von Aung San Suu Kyi und unter Einschluss der nationalen Minderheiten. Weiterhin dankte Fischer dem Sondergesandten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für Myanmar, Tan Sri Razali Ismail, für seine unermüdlichen Vermittlungen in den vergangenen eineinhalb Jahren.

Nach zwölf Jahren wurde am Wochenende der Hausarrest gegen die burmesische Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi aufgehoben. Das Militärregime von Burma hatte sie mit dieser Massnahme in die Isolation und ins Vergessen drängen wollen. Aung San Suu Kyi hatte keine Zugeständnisse wie eine Aufgabe ihres politischen Engagements gemacht.

In der jüngsten Emnid-Umfrage für den Nachrichtensender n-tv verbesserte sich die SPD von 33 auf 35 Prozent. Die Union gewinnt hier einen Prozentpunkt auf 38 Prozent. Die FDP konnte in beiden Umfragen um jeweils einen Prozentpunkt auf 10 beziehungsweise 11 Prozent zulegen. Unklar ist das Meinungsbild bei den Grünen. Dem Politbarometer zufolge gewinnen sie von 6 auf 7 Prozent, bei Emnid verloren sie dagegen von 7 auf 6 Prozent. Die PDS wird bei jeweils 5 gesehen.

Laut dem ZDF-Politbarometer wird der Abstand zwischen Union und SPD in der Wählergunst knapper. Zugleich können sich die Liberalen nach der Klärung ihres innerparteilichen Streits um Parteivize Jürgen Möllemann wieder verbessern, ergaben zwei neue Umfragen, die am Freitag veröffentlicht wurden. Die SPD bliebe demnach bei 35 Prozent, während die Union von 40 auf 39 Prozent verlor.

Fischer solle dem BUND dabei behilflich sein, dieses Gebiet des "Grünen Bandes" zu schützen Ferner bietetdie Organisation eine " Grüne Aktie " an, mit deren Erlösen Teilstücke des "Grünen Bandes" aufgekauft werden. Auf diese Weise wurden bereits mehr als 120 Hektar für den Biotopschutz gesichert. Um den aktuellen Zustand der Biotope auf dem ehemaligen Grenzstreifen zu ermitteln und Schutzkonzepte zu erarbeiten, hat der BUND eine Bestandsaufnahme der seltenen Tier- und Pflanzenarten im "Grünen Band" durchgeführt. Dabei wurden über 80 verschiedene Biotoptypen erfasst. Knapp die Hälfte der Fläche des Grünen Bandes besteht aus Biotopen, die von der Roten Liste als gefährdet eingestuft werden. In einigen ausgewählten Gebieten wurden auch Tier- und Pflanzenarten aufgenommen. Dabei wurden bereits 1044 Arten nachgewiesen, die in Deutschland gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind. Durch die Vielfalt der Biotope bietet das Grüne Band Rückzugsräume für seltene Tiere wie Laubfrosch, Braunkehlchen, Raubwürger und Wachtelkönig. Das Gebiet ist vor allem durch Flächenverkäufe, landwirtschaftliche Eingriffe und Straßenbauprojekte bedroht.

Anlässlich eines Besuches von Joschka Fischer am Kunstdenkmal des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) überreichte ihm der BUND heute die Einladung für einen Lauf am "Grünen Band". Damit will der Umweltverband bei Fischer um Unterstützung für den Schutz dieses wertvollen Biotopverbundes werben. Der BUND hat kürzlich eine Bestandsaufnahme der schützenswerten Lebensräume entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze vorgestellt. Die Ergebnisse machen deutlich, dass 41 Jahre nach dem Mauerbau auf dem früheren Grenzstreifen ungewollt außergewöhnlich viele wertvolle Naturschätze vorhanden sind.

Der CDU-Außenexperte Wolfgang Schäuble warf Schröder indes vor, einen "gefährlichen Weg" zu beschreiten. Der Kanzler isoliere Deutschland innerhalb der NATO und der EU, beklagte Schäuble. Die Bundesrepublik entferne sich damit auch von dem, was die Vereinten Nationen gemeinsam beschlossen haben. Der PDS-Außenpolitiker Wolfgang Gehrcke forderte Schröder hingegen auf, am Wochenende beim Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac eine gemeinsame, ablehnende Position zu formulieren.

Das Auswärtige Amt bestätigte unterdessen, dass es in der Wochenmitte ein Gespräch mit dem US-Botschafter in Deutschland, Daniel Coats, gegeben habe. Dabei sei Coats über die deutsche Haltung in der Irak-Frage unterrichtet worden, sagte eine Ministeriumssprecherin. Es sei ein "sachliches" Gespräch gewesen. Coats hatte mehrfach der Bundesregierung vorgeworfen, mit ihrem Nein zu einem Militärschlag das bilaterale Verhältnis zu belasten.

Nach den klaren Aussagen der vergangenen Tage schlug Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) nun ruhigere Töne an. Man müsse "derzeit eine bestimmte Debatte führen", doch führe er diese Debatte "sehr ungern", sagte der Kanzler: "Man muss aufpassen, dass sie nicht ungeahnte Folgen für die Weltwirtschaft hat." Bereits in den vergangenen Tagen hatte Außenminister Joschka Fischer (Grüne) darauf hingewiesen, dass mit einem Irak-Konflikt der gesamte Nahe Osten destabilisiert werden könne.

In der Irak-Debatte ist die Bundesregierung bemüht, mögliche Spannungen mit den USA herunterzuspielen. Im deutsch-amerikanischen Verhältnis gebe es keine Irritationen, sondern nur "unterschiedliche Positionen in einer Sachfrage", unterstrich Regierungssprecher Uwe-Karsten Heye am Freitag in Berlin. Zugleich machte er deutlich, dass man keinen Schritt von dem klaren Nein zu einem Angriff auf den Irak abrücke. Selbst bei einem entsprechenden UN-Mandat werde es keine deutsche Beteiligung geben, betonte Heye. Die Union kritisierte das als einen "falschen Weg".

Kontinuität gibt es an der Spitze der Bundesregierung: Der alte und neue Bundeskanzler heißt Gerhard Schröder (SPD) (58). Vizekanzler und Außenminister bleibt der vier Jahre jüngere Joschka Fischer (Grüne). Unbestritten ist auch der Platz von Innenminister Otto Schily (SPD), der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feierte und als Alterspräsident den 15. Deutschen Bundestag eröffnen wird. Um die Bundesfinanzen wird sich weiterhin Hans Eichel (SPD) kümmern. Der 60-Jährige hat sich in seiner Amtszeit schon den Ruf des "eisernen Hans" eingehandelt.

Als Nachfolgerin Däubler-Gmelins wird Brigitte Zypries (SPD) gehandelt. Die 48-Jährige ist derzeit Staatssekretärin im Bundesinnenministerium und gilt als langjährige Vertraute Schröders. Ebenfalls als neue Justizministerin käme Ute Vogt in Frage. Die 37-Jährige ist als baden-württembergische SPD-Landesvorsitzende und Rechtsanwältin hoch angesehen. Denkbar wäre auch, dass Grünen-Fraktionschefin Kerstin Müller dieses Amt übernimmt, falls die Grünen wegen ihres starken Abschneidens ein viertes Ministerium bekommen sollten. Die 39-Jährige Juristin will aber angeblich Staatsministerin im Auswärtigen Amt werden.

Klar ist seit Montagmittag, dass Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) nicht wieder Ministerin wird. In einem Brief teilte die 59-Jährige dem Bundeskanzler mit, dass sie nicht erneut für das Amt zur Verfügung stehe. Hintergrund ist der angebliche Vergleich zwischen US-Präsident George W. Bush und Hitler, was Däubler-Gmelin dementiert. Ihr Direktmandat in Tübingen büßte sie ein.

Als ungesichert gilt die politische Zukunft von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD). Die zögerliche Reformpolitik der 53-Jährigen ist nicht bei allen in der SPD gut angesehen. Fraktionsmitglieder betonen, hier sei unklar, wie sich der Kanzler entscheiden werde. Allerdings reißt sich in der SPD bisher niemand um diesen Job, der nicht ohne Grund als der "undankbarste" im Kabinett gilt.

Familienministerin Christine Bergmann (SPD) ist ebenfalls nicht mit Sicherheit in der Ministerrunde dabei. Schon seit Monaten wird als Nachfolgerin der 63-Jährigen die bayerische SPD-Politikerin Renate Schmidt gehandelt. Diese hat jedoch bisher betont, sie hege keine Ambitionen auf ein Ministeramt. Auch SPD-Innenexpertin Ute Vogt aus Baden-Württemberg käme für diesen Posten in Frage.

Nach dem Sieg von Rot-Grün bei der Bundestagswahl am Sonntag werden wohl einige Plätze am Kabinettstisch neu vergeben. Bundesarbeitsminister Walter Riester (SPD) (58) ist ein Wackelkandidat. Der ehemalige Gewerkschaftsfunktionär hatte sich kurz vor dem 22. September mit Blick auf seine Zukunft nicht festlegen wollen. Am Sonntag verfehlte er in seinem Wahlkreis Göppingen ein Direktmandat, um das er sich zum ersten Mal beworben hatte. Allerdings hat Schröder im TV-Duell vor zwei Wochen betont, dass er an Riester festhalten wolle. Der zwischenzeitlich als Nachfolger gehandelte VW-Personalvorstand Peter Hartz hat offenbar kein Interesse an diesem Posten.

Zur umstrittenen Ökosteuer sagte die Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen, Bärbel Höhn (Grüne), wichtig sei der "Mix", der am Ende der Koalitionsverhandlungen heraus käme. Es sei nicht entscheidend, an welchem Punkt die Ökosteuer verändert werde, sondern was dies für die ökologische Zielsetzung bedeute. Die Grünen würden weiter dafür eintreten, Ausnahmeregelungen bei der Ökosteuer abzubauen. Diese Ausnahmeregelungen machen ein Finanzvolumen von insgesamt fünf Milliarden Euro aus.

SPD und Grüne halten bei den Koalitionsverhandlungen trotz des großen Haushaltsdefizits an ihren Sparzielen fest. Bis 2006 werde die Neuverschuldung "konsequent" auf Null gefahren, sagte Finanzminister Hans Eichel (SPD) am Montag in Berlin. Auch bleibe es bei dem ehrgeizigen Ziel, im nächsten Jahr insgesamt zehn Milliarden Euro einzusparen. Zugleich kündigte der designierte SPD-Generalsekretär Olaf Scholz an, die Koalition wolle die Investitionen im Jahre 2003 um mehr als 25 Prozent auf 29 Milliarden Euro erhöhen.

Sozialdemokraten und Grüne stellen sich bei der Neuauflage ihrer Koalition auf schwierige vier Jahre ein. Der SPD-Vorsitzende, Bundeskanzler Gerhard Schröder sagte am Mittwoch bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages in Berlin, SPD und Grüne bräuchten "Mut zu weiterer Veränderung und Kraft für Verantwortung". Außenminister Joschka Fischer (Grüne) unterstrich, vor der Koalition stünden "schwierige, verantwortungsvolle Jahre".

Der Bundestag verlängerte am Freitag das Mandat der Bundeswehr für die Beteiligung am sogenannten Krieg gegen den Terrorismus. Bis zu 3900 deutsche Soldaten werden ein weiteres Jahr in die Kriegsgebiete geschickt. Unter das Mandat fallen sowohl die Mission der Marineeinheiten am Horn von Afrika, als auch die KSK-Elitesoldaten in Afghanistan sowie die in Kuwait stationierten ABC-Spürpanzer. Entwicklungshilfeministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) warnte davor, durch weltweit steigende Militärausgaben die Möglichkeiten ziviler Hilfen einzuschränken.

An dem von den USA geführten Krieg beteiligen sich mittlerweile mehr als 70 Länder. Bereits einen Tag nach den Terroranschlägen von 11. September hatte der UN-Sicherheitsrat das Recht auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung auch mit militärischen Mitteln bekräftigt. Am 28. September 2001 rief der Sicherheitsrat die UN-Mitgliedsstaaten zur aktiven Bekämpfung des internationalen Terrorismus auf. Mit den Militärschlägen der USA und Großbritanniens gegen das Taliban-Regime in Afghanistan am 7. Oktober vergangenen Jahres begann der sogenannte Krieg gegen den Terrorismus.

Außenminister Joschka Fischer (Grüne) bezeichnete den internationalen Terrorismus als "die größte Gefahr" der heutigen Zeit. Zugleich bekräftigte der Minister die ablehnende Haltung der Bundesregierung zu einem Militärschlag gegen den Irak. Neben der Terror-Bekämpfung müsse vielmehr die Eindämmung von Regionalkonflikten wie zwischen Indien und Pakistan, im Nahen Osten oder im Kaukasus im Vordergrund stehen. Union und FDP unterstützten die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes, forderten zugleich wegen des Iraks ein genaueres Mandat und mehr Geld für die Truppe. Die PDS-Abgeordnete Petra Pau lehnte eine Beteiligung grundsätzlich ab, da ein "Krieg" gegen den Terror nicht gewonnen werden könne. Ingesamt gab es bei der von der Union beantragten namentlichen Abstimmung elf Gegenstimmen und fünf Enthaltungen.

Am 15-11-2002